Пушков сравнил оскорбивший Путина Focus с газетой нацистов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что немецкий журнал Focus позволил себе оскорбительное высказывание в адрес российского президента Владимира Путина.

"От ненависти к России часть немецкой прессы теряет берега, а журнал Focus возрождает тупую агрессивность нацистской Völkischer Beobachter", — написал парламентарий в Twitter

Ранее днем посольство России в ФРГ потребовало от Focus извинений за провокационную статью, в которой сказано, что канцлер Германии Ангела Меркель "боится собаки Путина, но не боится собаку-Путина". В ведомстве указали на то, что в журналистской этике есть "двойные сплошные", которые нельзя пересекать.

Völkischer Beobachter — немецкая газета, которая с 1920 года была официальным печатным органом НСДАП. Последний номер издания вышел 30 апреля 1945 года.