Посольство России в ФРГ ждет извинений от Focus за оскорбление Путина

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российское посольство в Германии обратило внимание на статью в Focus, в которой содержалось оскорбление в адрес президента Владимира Путина, и потребовало от немецкого издания извинений. Об этом сообщил пресс-секретарь диппредставительства Денис Микерин в Facebook.
"Двойные сплошные"
Как отметил Микерин, журналистам следует "знать меру". Он указал, что сегодня в средствах массовой информации сегодня все больше приемов не вызывают возражений и считаются приемлемыми. "Некоторые вещи не имеют ничего общего со свободой слова или прессы, и с ними ни в коем случае нельзя мириться", — добавил дипломат.
"Остается надеяться, что главный редактор журнала Роберт Шнайдер, которому определенно хватает жизненного опыта и квалификации, четко понимает, где пролегают "двойные сплошные" журналистской этики, и найдет возможность (а также найдет в себе мужество, конечно) принести извинения за столь явную оплошность своей редакции", — резюмировал представитель дипмиссии.
Сообщение адресовано МИД России, правительству ФРГ, ведомству по делам печати и его главе Штефану Зайберту, и журналу Focus — на их страницы в Facebook в посте проставлены гиперссылки.
Безвкусно и откровенно глупо
Российские дипломаты также прокомментировали скандальную публикацию в Twitter посольства РФ в Германии.
"Журналистам Focus кажется, что это эпатажно. Так ли это? Нет. Безвкусно и откровенно глупо? Однозначно да. Что скажет об этом @RegSprecher (ведомство по делам печати при правительстве ФРГ — ред.)?" — говорится в сообщении дипмиссии.
Dem #FOCUS scheint es provozierend zu sein. Ist es? Nein. Abgeschmackt und doof? Ganz bestimmt. Was meint aber @RegSprecher? pic.twitter.com/tEF5fveLoa— Botschaft Russlands (@RusBotschaft) 12 сентября 2017 г.
Реакция пользователей
Пользователи соцсетей возмутились нарушением журналистской этики со стороны Focus.
"Focus всегда писал бред. В отличие от других немецких журналов, которые начали писать бред только лет десять назад", — считает FreavonWegen.
Der #Focus war schon immer idiotisch. Im Gegensatz zu unseren anderen Zeitschriften, die erst in den letzten 10 Jahren idiotisch wurden.— Frea von Wegen (@FreavonWegen) 12 сентября 2017 г.
"Вот как Зайберт отвечает на любые неудобные вопросы", — написал gunfunner, сопроводив свой твит скриншотом, намекающим на блокировку.
Das was er bei allen kritischen Fragen antwortet 😀😀😀 pic.twitter.com/tvuNz06vGr— gab.ai/gunfunner (@gunfunner) 12 сентября 2017 г.
"Focus — то же самое, что и Bild. Никчемное издание для тех, кто претендует на "образованность", а на деле имеет интеллект, как у амебы", — пишет Twittarbacke.
#Focus ist wie @BILD | Gazetten-Niveaulimbo für die Möchtegern-Bildungsschicht mit dem IQ einer Amöbe, Nur eben in hochglanz 😆— Early Bird (@Twittarbacke) 12 сентября 2017 г.
"Не забывайте, правительство и СМИ не отражают мнения народа", — обратился к посольству ReneFSL.
Nie vergessen! Die Regierung und die Medien vertreten nicht die Meinung des Volkes!— René Füssel (@ReneFSL) 12 сентября 2017 г.
"Мне кажется, это верх бестактности — отзываться так о президенте какой-либо страны, не говоря уже о том, чтобы выпускать такое в печать. Хорошо, что я не читаю Focus", — написал steffen_flamig.
Ich finde es sehr geschmacklos,so gegenüber ein Präsidenten zu sprechen geschweige den zu schreiben.Nur gut das ich kein Focus lese.👎👎👎👎👎👎 👎— Steffen Flämig (@steffen_flamig) 12 сентября 2017 г.