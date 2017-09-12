Посольство России в ФРГ ждет извинений от Focus за оскорбление Путина

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российское посольство в Германии обратило внимание на статью в Focus, в которой содержалось оскорбление в адрес президента Владимира Путина, и потребовало от немецкого издания извинений. Об этом сообщил пресс-секретарь диппредставительства Денис Микерин в Facebook.

"Двойные сплошные"

Речь идет о публикации, посвященной канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, в которой есть следующий фрагмент: "Она, конечно, боится собаку Путина, зато не боится собаку-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin).

Как отметил Микерин, журналистам следует "знать меру". Он указал, что сегодня в средствах массовой информации сегодня все больше приемов не вызывают возражений и считаются приемлемыми. "Некоторые вещи не имеют ничего общего со свободой слова или прессы, и с ними ни в коем случае нельзя мириться", — добавил дипломат.

Он выразил надежду, что оскорбительное заявление в адрес российского лидера позволил себе человек, допущенный до публикации материалов по ошибке. Дипломат также назвал оскорбление "лингвистическим упражнением" журналиста.

"Остается надеяться, что главный редактор журнала Роберт Шнайдер, которому определенно хватает жизненного опыта и квалификации, четко понимает, где пролегают "двойные сплошные" журналистской этики, и найдет возможность (а также найдет в себе мужество, конечно) принести извинения за столь явную оплошность своей редакции", — резюмировал представитель дипмиссии.

Сообщение адресовано МИД России, правительству ФРГ, ведомству по делам печати и его главе Штефану Зайберту, и журналу Focus — на их страницы в Facebook в посте проставлены гиперссылки.

Безвкусно и откровенно глупо

Российские дипломаты также прокомментировали скандальную публикацию в Twitter посольства РФ в Германии.

"Журналистам Focus кажется, что это эпатажно. Так ли это? Нет. Безвкусно и откровенно глупо? Однозначно да. Что скажет об этом @RegSprecher (ведомство по делам печати при правительстве ФРГ — ред.)?" — говорится в сообщении дипмиссии.

Dem #FOCUS scheint es provozierend zu sein. Ist es? Nein. Abgeschmackt und doof? Ganz bestimmt. Was meint aber @RegSprecher? pic.twitter.com/tEF5fveLoa — Botschaft Russlands (@RusBotschaft) 12 сентября 2017 г.

Реакция пользователей

Пользователи соцсетей возмутились нарушением журналистской этики со стороны Focus.

"Focus всегда писал бред. В отличие от других немецких журналов, которые начали писать бред только лет десять назад", — считает FreavonWegen.

Der #Focus war schon immer idiotisch. Im Gegensatz zu unseren anderen Zeitschriften, die erst in den letzten 10 Jahren idiotisch wurden. — Frea von Wegen (@FreavonWegen) 12 сентября 2017 г.

​"Вот как Зайберт отвечает на любые неудобные вопросы", — написал gunfunner, сопроводив свой твит скриншотом, намекающим на блокировку.

Das was er bei allen kritischen Fragen antwortet 😀😀😀 pic.twitter.com/tvuNz06vGr — gab.ai/gunfunner (@gunfunner) 12 сентября 2017 г.

"Focus — то же самое, что и Bild. Никчемное издание для тех, кто претендует на "образованность", а на деле имеет интеллект, как у амебы", — пишет Twittarbacke.

#Focus ist wie @BILD | Gazetten-Niveaulimbo für die Möchtegern-Bildungsschicht mit dem IQ einer Amöbe, Nur eben in hochglanz 😆 — Early Bird (@Twittarbacke) 12 сентября 2017 г.

"Не забывайте, правительство и СМИ не отражают мнения народа", — обратился к посольству ReneFSL.

Nie vergessen! Die Regierung und die Medien vertreten nicht die Meinung des Volkes! — René Füssel (@ReneFSL) 12 сентября 2017 г.

"Мне кажется, это верх бестактности — отзываться так о президенте какой-либо страны, не говоря уже о том, чтобы выпускать такое в печать. Хорошо, что я не читаю Focus", — написал steffen_flamig.