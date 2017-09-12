МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бразильский писатель Пауло Коэльо прокомментировал проект RT #1917LIVE о революции в России, назвав его одним из самых интересных экспериментов в Twitter.

One of the most interesting tweet experiments: #1917LIVE

Telling with photos & texts the story of the Russian Revolution. — Paulo Coelho (@paulocoelho) 11 сентября 2017 г.

В начале года RT запустил масштабную историческую реконструкцию в Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публикуют сообщения от имени исторических деятелей 1917 года — от царя до петроградских рабочих.

Руководство телеканала отмечает, что этот проект является самой крупномасштабной исторической реконструкцией, которую когда-либо пытались реализовать в Twitter. В режиме реального времени десятки аккаунтов публикуют свои сообщения день в день, как если бы события развивались 100 лет назад. В общей сложности более 170 тысяч твитов использовали уникальный хэштег проекта #1917LIVE. У официальных аккаунтов проекта более 190 тысяч фолловеров.

За проектом следят журналисты, исследователи, политики и истории. Среди известных фолловеров проекта — мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и Украине, российская миссия в ООН. На аккаунты подписаны журналисты со всего мира: из Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Newsweek, France 24 и других СМИ.

В начале сентября администрация Twitter временно заблокировала микроблог, который был создан телеканалом RT в рамках масштабного англоязычного онлайн-проекта, приуроченного к юбилею революции 1917 года.

Аккаунт @BritshEmb1917 использовал в качестве аватара официальный герб МИД Великобритании, в описании говорилось, что это "Официальный аккаунт Соединенного Королевства в Российской Империи в Twitter". Микроблог был создан RT для проекта 1917LIVE, рассказывающего об истории революции в России будто бы от лица непосредственных современников этих событий.

Как уточнила впоследствии британская газета Guardian, это произошло из-за поступившей жалобы британского правительства. В RT заявили, что разочарованы попытками подорвать проект "за закрытыми дверями", предпринятыми британским МИД без какого-либо контакта с его создателями.