Twitter заблокировал аккаунт RT о революции 1917 года

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Администрация социальной сети Twitter временно заблокировала микроблог, который был создан телеканалом RT в рамках масштабного англоязычного онлайн-проекта, приуроченного к юбилею революции 1917 года; в RT заявили, что разочарованы попытками подорвать проект "за закрытыми дверями", предпринятыми британским МИДом без какого-либо контакта с его создателями.

Аккаунт @BritshEmb1917 использовал в качестве аватара официальный герб МИД Великобритании, в описании говорилось, что это "Официальный аккаунт Соединенного Королевства в Российской Империи в Twitter". Микроблог был создан RT для проекта 1917LIVE, рассказывающего об истории революции в России будто бы от лица непосредственных современников этих событий.

Как сообщает газета Guardian, аккаунт был заблокирован из-за жалобы британского правительства.

Представитель МИД Великобритании подтвердил РИА Новости, что министерство уведомило Twitter об использовании правительственной символики без соответствующего разрешения.

"Мы уведомили Twitter о неофициальной странице, использовавшей символику правительства Ее Величества без разрешения", — сказал собеседник агентства.

Согласно британскому законодательству, право на использование государственной символики имеют лишь правительственные ведомства.

В RT, в свою очередь, заявили, что контактировали с посольством Великобритании в РФ при запуске проекта, не получили ответа и считают действия британского МИДа попыткой сорвать исторический проект.

"Весьма разочаровывает тот факт, что, несмотря на поддержку академических, дипломатических, медийных и политических кругов во многих странах, британское Министерство иностранных дел и по делам Содружества начало подрывать проект, не связавшись с его создателями", — заявил руководитель отдела продвижения социальных сетей RT Айвор Кротти.

Кротти сообщил, что все официальные органы, включая посольство Великобритании в России, приглашались к участию в проекте. Посольство, по словам представителя RT, не проявило к проекту интереса, но и не высказало никаких возражений. Всем аккаунтам, созданным в рамках 1917LIVE, Twitter присвоил официальный статус.

"Тайно предпринимать действия за закрытыми дверями и добиваться удаления безобидного аккаунта в Twitter, четко отражающего исторические обстоятельства, — это действия, которые сложно трактовать как-то иначе, нежели как снобизм и презрение к новаторским попыткам построить мосты, цифровые или какие-либо еще", — отметил Кротти.