ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение закона об иностранных агентах, сообщает портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники.

При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого экс-сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды.

Ранее в палату представителей конгресса США был внесен законопроект, изменяющий требования к регистрации иностранных агентов по одноименному закону (FARA). Документ наделяет Министерство юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в стране.

Само ФБР в течение двух суток так и не ответило на официальный запрос о том, ведет ли ведомство расследование против агентства, сообщил РИА Новости главный редактор Sputnik-USA Миндия Гавашели.

Запрос был направлен в управление по нацбезопасности Минюста в субботу. Гавашели уточнил, что в письме указал на готовность ответить на любые вопросы, если таковые возникнут.

"Но пока ответа не пришло. К сожалению, данные СМИ о том, что в отношении нас идет расследование, не удивляют, поскольку в стране создана атмосфера истерии по отношению ко всему, что относится к России. А все со словом "русский" видится через призму шпиономании. Мы журналисты, и у нас работают в основном американцы. Считаем, что любое предположение о том, что мы занимаемся чем-либо, кроме журналистики, является абсолютной ложью и фабрикацией", — сказал Гавашели.

Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян, в свою очередь, выразила уверенность, что если против агентства ведется расследование, то в отношении американских журналистов в России могут быть предприняты аналогичные меры.

"Нет никаких сомнений, что Россия ответит на расследование ФБР тем же, и сейчас начнут проверять работу американских журналистов в Москве. Все это более, чем отвратительно. Свобода слова вертится в гробу. Ее убили те, кто ее придумал", — заявила Симоньян.