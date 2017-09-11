МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян, комментируя информацию о допросе ФБР бывшего сотрудника Sputnik, выразила уверенность, что если против агентства ведется расследование, то в отношении американских журналистов в РФ могут быть предприняты аналогичные меры.

Портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды.

Само ФБР в течение двух суток так и не ответило на официальный запрос о том, ведет ли ведомство расследование против агентства.

"Нет никаких сомнений, что Россия ответит на расследование ФБР тем же, и сейчас начнут проверять работу американских журналистов в Москве. Все это более, чем отвратительно. Свобода слова вертится в гробу. Ее убили те, кто ее придумал", — заявила РИА Новости Симоньян.