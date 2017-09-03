Экс-сотрудник спецслужб ГДР рассказал, как на Западе врут про Крым

Бывший сотрудник спецслужб ГДР Хорст Копп знает о дезинформации все: в свое время он лично вмешивался в выборы в ФРГ и делал то, что сегодня назвали бы "фейковыми новостями". В своем интервью со Sputnik Deutschland он рассказал, как США изобрели пропаганду, как на Западе врут о Крыме, и как распознать недостоверную информацию. Подробнее — в нашем материале.