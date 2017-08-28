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На сайте СЕ появилось сообщение об отказе аккредитовать "Россию сегодня"

20:5028.08.2017
(обновлено: 21:01 28.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС в Брюсселе. Архивное фотоФлаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) совместно с Международной федерацией журналистов (МФЖ) в понедельник разместила на онлайн-платформе Совета Европы в защиту журналистики оповещение об отказе эстонского председательства Евросоюза предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине.

Сотрудники в офисе телекомпании Al Jazeera. Архивное фото
© AP Photo / Hamid Jalaudin
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"Теперь, согласно практике, оповещение будет распространено среди послов всех государств-членов Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросит представителей Эстонии представить объяснения в связи с отказом", — сообщил РИА Новости генсек ЕФЖ Рикарду Гутьерреш.

Ранее он назвал решение эстонского председательства ЕС "серьезной атакой" на свободу СМИ.

Аккредитацию запрашивали три корреспондента, которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

ЕФЖ присвоила 2 уровень угрозы свободе СМИ отказу Таллина аккредитовать российских журналистов.

Журналисты в международном пресс-центре перед открытием саммита G20
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России". Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) заявил, что Омельченко неправильно назвал цель своего приезда. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины "отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране".

В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали.

Встреча глав МИД РФ и Франции С. Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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