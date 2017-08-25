БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Генсек Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Рикарду Гутьеррес осудил отказ эстонского председательства Евросоюза предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине.

Аккредитацию запрашивали три корреспондента, которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

"Это, определенно, серьезная атака на свободу СМИ", — заявил Гутьеррес РИА Новости.

"Европейская федерация журналистов и Международная федерация журналистов решили разместить оповещение в связи с этим случаем (нарушения свободы СМИ — ред.) на онлайн-платформе Совета Европы в защиту журналистики. На практике это означает, что генеральный секретарь Совета Европы запросит у правительства Эстонии разъяснения по этому делу", — добавил генсек ЕФЖ.

Журналистская федерация присвоила 2 уровень угрозы свободе СМИ отказу Таллина аккредитовать российских журналистов.

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России". Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) заявил, что Омельченко неправильно назвал цель своего приезда. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины "отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране".

В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали.

В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".