БРЮССЕЛЬ, 25 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Генсек Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Рикарду Гутьеррес осудил отказ эстонского председательства Евросоюза предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине.
"Это, определенно, серьезная атака на свободу СМИ", — заявил Гутьеррес РИА Новости.
"Европейская федерация журналистов и Международная федерация журналистов решили разместить оповещение в связи с этим случаем (нарушения свободы СМИ — ред.) на онлайн-платформе Совета Европы в защиту журналистики. На практике это означает, что генеральный секретарь Совета Европы запросит у правительства Эстонии разъяснения по этому делу", — добавил генсек ЕФЖ.
Журналистская федерация присвоила 2 уровень угрозы свободе СМИ отказу Таллина аккредитовать российских журналистов.
В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.
В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали.
В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".
Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".