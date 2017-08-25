Симоньян поблагодарила Гутьерреса за поддержку "России сегодня"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление генсека Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреса, осудившего отказ Эстонии аккредитовать корреспондентов агентства для освещения неформальной встречи глав МИД ЕС в Таллине.

Аккредитацию у эстонского председательства Евросоюза запрашивали три корреспондента, которым последовательно отказали без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к мероприятиям министерского уровня под эгидой Евросоюза.

"Очень радует, что кроме Эстонии в Евросоюзе есть еще пара десятков государств. Многие из них, как мы видим, вполне вменяемые. Отдельное спасибо господину Гутьерресу за то, что, рискуя прослыть немодным, позволил себе вступиться за свободу европейского слова", — сказала Симоньян РИА Новости.

Гутьерреc назвал отказ в аккредитации МИА "Россия сегодня" серьезной атакой на свободу СМИ. По его словам, генеральный секретарь Совета Европы запросит у правительства Эстонии разъяснения по этому делу.

Власти балтийских стран регулярно препятствуют работе российских СМИ. В МИД отмечали, что подобные случаи, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".