МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американский журналист и телепродюсер, бывший президент NY Times TV Майкл Розенблум опубликовал на сайте Huffington Post "краткую историю" того, как Владимир Путин выиграл Третью мировую войну.

По словам Розенблума, российский президент, будучи мастером дзюдо, прекрасно понимает, как использовать слабости противника против него самого.

"Путин знал, что он никогда не сможет конкурировать (с США — ред.) в том, что касается обычных вооружений, поэтому он вложил все свои деньги в совершенно новые оружейные системы в киберпространстве", — пишет автор, отмечая, что миллион человек, вооруженных ноутбуками и смартфонами, могут нанести больше вреда, чем миллион человек, вооруженных винтовками.

Именно к такой войне, по словам Розенблума, Америка была не готова, поэтому Россия ее выиграла.

На президентских выборах 2016 года, утверждает автор, Путин использовал кибероружие в первый раз, для того, чтобы президентом стал "эгоцентричный простофиля, которым легко манипулировать".

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По мнению Розенблума, после многих лет подготовки в КГБ иметь дело с явно слабовольным президентом Дональдом Трампом было для Путина парой пустяков.

"Поместив в Белый дом свою марионетку, они спустили ее с цепи, чтобы она, даже не осознавая этого, развязала в США гражданскую войну. Это было просто", — пишет он.

По его словам, именно российское вмешательство спроваживало рост ультраправого движения в США и именно Россия посредством своих кибератак его якобы вооружила.

До Трампа ультраправые были "маленькой, но уже вооруженной до зубов группой", огнестрельного оружия у нее было" больше, чем у Красной армии", продолжает Розенблум. Однако якобы именно при нем в сети стало появляться огромное количество статей о "насилии ультралевых", об "угрозе настоящим американцам", о праве "угнетенных свергать своих угнетателей". Все это, уверен автор статьи, исходило из Москвы.

В итоге за несколько месяцев Вашингтон, равно как и вся остальная часть страны, превратилась в американскую версию Могадишу — сомалийской столицы: вооруженные "ополченцы" ходят по улицам, закон и порядок нарушены, вся нация побеждена изнутри.

"Американцы уничтожили себя сами. Вот так и закончилась Третья мировая", — резюмирует Розенблум.

Он не уточнил, является его текст вольной фантазией или же он и правда так считает.

В последнее время Россию часто обвиняют в хакерских атаках на США и во вмешательстве в американские выборы. Многие СМИ публикуют соответствующие материалы, но не подкрепляют их доказательствами.

Так, канал CNN в июне поторопился обнародовать материал о связи помощника Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который потом пришлось удалить из-за того, что он "не соответствовал редакционным стандартам". Три журналиста после этого были уволены.