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CNN удалил статью о "связях" команды Трампа с российским фондом

10:4124.06.2017
(обновлено: 10:44 24.06.2017)
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© AP Photo / Ric Feld,FileЗдание телеканала CNNЗдание телеканала CNN
© AP Photo / Ric Feld,File

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Телекомпания CNN удалила с сайта историю о сенатском расследовании возможных связей одного из представителей переходной команды Дональда Трампа с "малоизвестным" Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Логотип телеканала CNN в Атланте, США. Архивное фото
© AP Photo / David Goldman
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На исчезновение статьи, а также твита со ссылкой на нее, обратили внимание в BuzzFeed. Журналисты портала обратились к CNN за комментарием. Час спустя на сайте появилась заметка редактора, ссылку на которую представитель телекомпании отправил BuzzFeed в ответ на их запрос. На вопросы о том, по какой причине история была удалена, он не ответил.

"Эта история не соответствует редакционным стандартам CNN, поэтому мы убрали ее. Ссылки на нее больше не работают. CNN приносит свои извинения мистеру Скарамуцци", — говорится в заметке.

Какие именно части статьи не соответствуют редакционным стандартам, редактор не уточняет.

Храм Василия Блаженного на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Скарамуцци — один из представителей переходной команды Трампа. В удаленной статье CNN со ссылкой на единственный неназванный источник в конгрессе писал о том, что Комитет разведки в Сенате расследует связи Скарамуцци с РФПИ. В частности, речь идет о его встрече с руководителем фонда Кириллом Дмитриевым "всего за четыре дня до инаугурации" Трампа, на которой якобы могла обсуждаться отмена санкций против России.

Представитель РФПИ, комментируя эту публикацию, обратил внимание на ряд "фактических ошибок" в ней, о которых, по его словам, журналистам сообщили. В частности, в тексте CNN сказано, что деятельность фонда курирует Внешэкономбанк. На самом деле РФПИ в 2016 стал независимым суверенным фондом, деятельность которого с этим банком никак не связана.

Журналист BuzzFeed, обративший внимание на оплошность CNN, отметил, что удаление материалов с сайта без каких-либо объяснений — серьезное нарушение журналистской этики.

CNN и раньше удалял с сайта материалы за "несоответствие редакционным стандартам". В феврале 2014 года канал опубликовал рейтинг самых "уродливых" памятников мира, в который попал в том числе монумент "Мужество" защитникам Брестской крепости в Белоруссии.

Авторы рейтинга иронично описали воина, символизирующего мужество советского народа в годы Великой отечественной войны, как человека либо "озлобленного", либо "страдающего запором". Общественность сочла такое описание оскорбительным.

В итоге CNN удалили рейтинг целиком и принесли извинения читателям, отметив, что не хотели оскорблять ничьих чувств.

 

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