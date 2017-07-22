В Общественной палате предложили изучать в вузах ляпы западных СМИ о России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские вузы могли бы ввести курс, в рамках которого будущие журналисты изучали бы "ляпы" западных СМИ, для того чтобы грамотно противостоять распространению фейковых новостей о России, заявил РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее издание Newsweek было вынуждено по результатам внесудебного соглашения удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".

"Я хотел бы пожелать прогрессивным нашим вузам вводить уже соответствующий курс — надо подумать над названием — где учить студентов ляпам западной журналистики, разбирать эти кейсы и учиться им противостоять. Нужно, чтобы будущие медиамастера владели всеми этими технологиями", — прокомментировал Малькевич ситуацию с удалением новостей изданием.

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Он отметил, что в последнее время фейковые новости — не редкость в западных СМИ. "Мы раз за разом видим, что CNN попался — один раз, второй, третий — с придумками, Newsweek выходит с кричащими заголовками, но при этом нам они постоянно пеняют, что у нас якобы свободы слова не хватает. Мы все знаем их штампы", — заявил собеседник агентства.

При этом Малькевич считает, что Newsweek, удаливший статьи о "сговоре" Трампа с Россией, сделал это в том числе и для того, чтобы не потерять собственных читателей.

"Хочется надеяться, что это будут не разовые акции, потому что если все эти фейковые новости в таких же объемах продолжатся, то рано или поздно думающая публика и думающий читатель от этих СМИ откажется… Они как не любили нас, так и не любят, но вынуждены были зачистить какие-то вещи, чтобы еще иметь возможность проявить себя в информационной войне позднее", — заявил член ОП РФ.