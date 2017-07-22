Русский заговор, который лопнул. Как разоблачили связь Трампа и русских СМИ

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Как сообщается, после скандала и затяжного разбирательства еженедельник Newsweek (что беспрецедентно) удалил две огненные статьи журналиста К. Айхенвальда, раскрывавшие публике глаза на сговор Трампа с Россией.

Если излагать эту историю не юридическим, а человеческим языком, то получится довольно едкая сатирическая комедия, неплохо описывающая уровень современных медиавойн.

1. Началось с того, что в ходе предвыборной лихорадки Wikileaks выбросил в Сеть утечки из штаба Х. Клинтон.

2. Далее события развивались быстро. Редактор американского хаба агентства Sputnik ошибся с авторством одной из цитат, опубликованных в викиликсовском твите, и вставил ее в свою статью (соратник Клинтон цитировал журналиста Newsweek, а редактор решил, что говорил от себя). Через 20 минут он осознал ошибку и удалил статью, но было уже поздно.

3. Ту же самую ошибку с коротким интервалом сделал кандидат в президенты США Д. Трамп — прочтя популярный твит, процитировал его как слова клинтоновского сотрудника.

Вскоре настоящий автор цитаты из Newsweek обнаружил, что Sputnik и Трамп привели ее одинаково неверно.

4. Вместо того чтобы разобраться с исходным твитом Wikileaks, вызвавшим коллективную ошибку, журналист Newsweek немедленно объяснил синхронность "русского агентства" и кандидата Трампа совершенно очевидным способом — заговором.

Если Трамп и Sputnik пишут одно и то же, значит, Трамп пляшет под дудку российского новостного агентства. А поскольку просто российское новостное агентство — это сказки, так не бывает, то можно считать не требующим доказательств, что за ним стоит зловещая организация ФСБ, наследница КГБ.

Таким образом, получено доказательство, что кандидат в президенты США Дональд Трамп — беспомощная марионетка в руках кремлевских кукловодов.

…В общем, на две статьи в одном из авторитетнейших американских еженедельников хватило.

Ушедший из Sputnik редактор (а теперь дипломированный юрист) выдвинул к Newsweek иск, который в результате полугодовых переговоров был улажен во внесудебном порядке. В частности, издание удалило разоблачительные статьи о связях теперь уже президента Соединенных Штатов и сотрудника-агентства-связанного-с-режимом-президента-Путина-бывшего-офицера-КГБ.

…Иными словами, мы только что ознакомились с тем, как на самом деле выглядят и из чего состоят эти былинные "многочисленные доказательства связи Трампа с Россией". Известные также как "твердая уверенность в том, что имеется множество фактов, подтверждающих вмешательство России в выборы в США на государственном уровне". Известные также как "собранные неопровержимые секретные доказательства" и "электронные отпечатки пальцев, однозначно указывающие на вмешательство России". И так далее и тому подобное.

В действительности, за всем этим, как мы видим, может стоять одно большое ничто. То есть совершенно ничто, надутый пустотой пузырь, на который, однако, по законам информационной войны, подстегиваемой еще и американской культурой соревновательности, наслаиваются вполне реальные заголовки, врезки, аналитические рассуждения и экскурсы в историю.

А потом это просто испаряется с сайта-разоблачителя, но уже немного поздно: свое пропагандистское дело разоблачение, основанное на халатности, уже сделало.

Получается довольно парадоксальная штука — лавина, катающаяся по кругу: сначала симпатия к России была просто одним из модных обвинений, вменявшихся кандидату Трампу. Потом с Россией начали (мы же помним, как они это делали поначалу, — несмело, словно боясь быть обвиненными в охоте на ведьм) связывать свои неудачи и утечки демократы из штаба Клинтон. Затем, после отвратительно нежеланной победы Трампа, их прорвало — и они уже перестали стесняться.

А теперь, когда начинают лопаться конспирологические "многочисленные факты, подтверждающие связь", уже поздно останавливать мыльную лавину. Потому что общественное сознание уже обработано, и по опросам "все больше американцев верят во вмешательство России".

А если во что-то верит большинство американцев, то это должно быть признано истиной, так?

…Так что ждать моментального коллективного прозрения по случаю прецедента с Newsweek вряд ли стоит.

По крайней мере, пока.