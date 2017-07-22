ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Издание Newsweek было вынуждено по результатам внесудебного соглашения удалить сфабрикованные статьи журналиста Курта Айхенвальда, в которых на основе ошибки экс-редактора агентства Sputnik Билла Морана утверждалось, что президент США Дональд Трамп "сговорился с Россией".
Экс-редактор Sputnik сообщил в поступившем в РИА Новости заявлении, что ему удалось добиться выполнения своих требований. "Иск был урегулирован без взаимных претензий к моему полному удовлетворению. По внесудебному соглашению Newsweek удалил две статьи Айхенвальда", — написал он. "Что касается возможных вопросов об условиях соглашения, я не буду комментировать. Стороны договорились, что условия будут конфиденциальными", — добавил Моран.
Билл Моран 10 октября 2016 года обнаружил в интернете выдержки из переписки окружения Хиллари Клинтон. Эту информацию, добытую хакерами, выложил сайт Wikileaks. Моран понадеялся на достоверность записи в Twitter, которая широко разошлась в интернете, и процитировал в публикации Sputnik письмо ближайшего советника Клинтон Сидни Блюменталя, который якобы признал ответственность экс-госсекретаря США за гибель американцев в ходе теракта в ливийском Бенгази.
Через 20 минут редактор понял, что речь шла не о словах Блюменталя, а о статье Айхенвальда, которую Блюменталь цитировал. После этого Моран допустил вторую ошибку, удалив неверную статью без формальной поправки или аннулирования.
Статья Newsweek сразу же стала предметом широкой дискуссии в Сети. Среди критиков оказалась газета Washington Post, которая обычно никоим образом не ставит под сомнения теории американской разведки о "руке Москвы" на выборах. В данном же случае издание прямо заявило, что Айхенвальд "по меньшей мере вводит в заблуждение".
Автор ряда бестселлеров Айхенвальд даже удостоился отдельной записи на популярном сайте Snopes.com, который целиком посвящен разоблачению теорий заговора, страшилок и популярных заблуждений. Авторы Snopes.com привели подробные доказательства того, что теория обозревателя Newsweek неверна.
Агентство Sputnik первоначально уволило Морана за допущенные им редакторские ошибки, но затем, рассмотрев его ситуацию, предложило ему вернуться на работу, однако тот отказался. Моран ушел из журналистики, закончил обучение на юриста и сдал адвокатский экзамен. Теперь он намерен заниматься делами о защите чести и достоинства.