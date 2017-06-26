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По новым правилам: CNN вводит ограничения на освещение российской тематики

08:5826.06.2017
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© AP Photo / Ric Feld,FileЗдание телеканала CNN. Архивное фотоЗдание телеканала CNN. Архивное фото
© AP Photo / Ric Feld,File

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. CNN вводит жесткие ограничения, касающиеся освещения российской тематики, сообщает портал BuzzFeed News. На такие меры руководство американского телеканала пошло после удаления статьи о "связях" команды президента США Дональда Трампа с российским фондом.

Газета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
Его величество фейк. Добро пожаловать, или Вход запрещен
Американский телеканал CNN не раз выступал с обвинениями в адрес России. При этом журналисты всегда ссылаются на анонимные источники, а распространяемая информация зачастую не находит подтверждений.

Претензии к работе CNN возникали не только из-за сомнительных источников информации. Так, в начале июня посольство России в Великобритании опубликовало видео, на котором корреспонденты телеканала, предположительно, снимают в Лондоне постановочный митинг мусульман в знак протеста против терактов исламистов. До этого в Twitter появилась другая запись, на которой видно, как журналисты размещают перед камерой небольшую массовку для съемки репортажа.

Новый скандал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Джил, это мой колл". Песков пошутил над перебившей его журналисткой CNN
Очередной скандал вокруг CNN разгорелся в минувшую пятницу, когда телеканал сообщил о расследовании сената в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Журналисты утверждали, что под подозрение, в частности, попала встреча руководителя фонда Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци, которая якобы состоялась за четыре дня до инаугурации президента.

Через некоторое время CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: "История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуцци".

Новые правила CNN

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп и посол Сергей Кисляк во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Политолог: сюжет CNN о фото Лаврова в США – выдуманная глупость
По данным BuzzFeed News, скандал вокруг Трампа отразится на редакционной политике CNN. В распоряжении портала оказалось письмо главного редактора CNNMoney (сайт, посвященный новостям мира бизнеса. — Прим. ред.) Рича Барбьери, которое предназначалось для внутреннего пользования.

"Никто не должен публиковать какой-либо контент, включающий Россию, до того, как он попадет ко мне и Джейсону", — цитирует BuzzFeed News выдержку из письма.

Портал отмечает, что новые ограничения будут действовать не только для CNNMoney, но и для других ресурсов медиакомпании.

Пять фейков от CNN

Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Никита Шохов
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Колумнист WSJ рассказал, почему люди верят в фейки про Трампа и Россию
Информационная политика CNN привлекла внимание и других американских СМИ. Так, издание Daily Caller вспомнило пять сообщений телеканала, которые оказались фейками.

В начале июня телеканал сообщил, что экс-директор ФБР Джеймс Коми собирается опровергнуть заявление президента Соединенных Штатов о том, что тот не находился под расследованием бюро о "российском вмешательстве" в выборы.

"Я сам не под следствием", — говорил глава Белого дома.

Цель этой статьи, очевидно, заключалась в том, чтобы выставить Трампа лжецом, отмечает Daily Caller. Позднее CNN скорректировал материал, добавив сноску: "Статья была опубликована до того, как Коми выступил с готовым заявлением".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Трамп заявил, что не победил бы на выборах, полагаясь на "фейки" в СМИ
В октябре 2016 года ведущий Крис Куомо в эфире CNN заявил, что американцы нарушат закон, если зайдут на Wikileaks и своими глазами посмотрят на письма с серверов Демократической партии, связанные с избирательной кампанией Хиллари Клинтон.

По мнению Daily Caller, журналист попытался попытался напугать американцев, чтобы они не заинтересовались утечкой. При этом заходить на Wikileaks никто не запрещал.

На третье место в списке фейков от CNN их коллеги поставили освещение убийства полицейским афроамериканца Майкла Брауна в городе Фергюсоне в августе 2014 года. Тогда журналистка телеканала Салли Кон утверждала, что правоохранители открыли огонь по молодому человеку, несмотря на то, что он поднял руки. Никаких доказательств она не приводила, но утверждала, что это "факт".

Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Две трети американцев считают, что СМИ публикуют "фейки", показал опрос
Позднее выяснилось, что погибший молодой человек сам напал на полицейского.

Кроме того, в пятерку фейков вошли переиначивание слов сестры другого убитого афроамериканца (в репортаже CNN говорилось, что Смит призывает всех к миру, хотя на самом деле женщина лишь призвала устраивать беспорядки на окраинах) и сообщения о том, что жертвы изнасилования или домашних побоев не смогут рассчитывать на медицинское обслуживание из-за изменений, которые республиканцы хотят внести в закон о здравоохранении.

"Русский след" в дипломатическом скандале вокруг Катара

В начале июня CNN также сообщил о том, что США подозревают "русских хакеров" во взломе серверов агентства новостей в Катаре, который спровоцировал дипломатический скандал в регионе.

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова предложила CNN сделать честный репортаж о мальчике из Алеппо
"Официальные лица США говорят, что целью русских было создание напряженности между США и их союзниками", — отмечал CNN, не приводя каких-либо подтверждений этим данным.

Российские власти практически сразу опровергли сообщения телеканала.

"Это очередная ложь, которая публикуется. При этом, к сожалению, наши коллеги из CNN раз за разом публикуют ссылки на неназванные источники в неназванных подразделениях в какой-то разведке и так далее, и так далее, то есть абсолютно непривязанные к реальности, непривязанные что называется к земле потоки информации. Что это, фейк он и есть фейк", — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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