Западные СМИ увидели "угрозу" в заявлении Минобороны о сбитом Су-22

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ведущие западные СМИ интерпретировали как угрозу заявление российского Минобороны об атаке США на самолет ВВС Сирии.

В сообщении ведомства говорилось, что российские средства ПВО будут "принимать на сопровождение в качестве воздушных целей" любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат в районах выполнения боевых задач российской авиацией. При этом "автоматически цели атаковаться не будут", пояснил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ряд западных изданий тем не менее сделали вывод, что Россия намерена сбивать американские самолеты в Сирии.

"Россия угрожает отомстить после того, как США сбили сирийский истребитель", — гласит заголовок на сайте New York Post. "Уничтожение сирийского самолета вызывает угрозы со стороны России", — сообщил телеканал Fox News.

US shoot-down of Syrian jet prompts Russian threat https://t.co/k9ucyDfuAJ pic.twitter.com/aY2tIN8OCJ — Fox News (@FoxNews) June 19, 2017

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Немецкая Die Welt пришла к выводу, что Россия "угрожает США нападениями в воздушном пространстве Сирии". Часть заявления Минобороны о том, что воздушные объекты будут "сопровождаться", издание проигнорировало. Frankfurter Allgemeine Zeitung объявила, что Москва "угрожает нанести ответный удар в сирийском воздушном пространстве".

Неполную цитату привела и британская Daily Mail в статье "Россия обязуется взять на прицел самолеты и дроны США и коалиции к западу от Евфрата".

Масла в огонь подлили журналисты в соцсетях. "Россия Америке: "Самолеты и беспилотники международной коалиции будут рассматриваться как воздушные цели в небе над Сирией", — так сообщение Минобороны передал корреспондент CNN Джим Сайатто.

Russia to US: "aircraft & unmanned vehicles belonging to the Intl coalition..will be considered air targets" in airspace over #Syria — Jim Sciutto (@jimsciutto) June 19, 2017

​"Российское Минобороны предупреждает США, что будет сбивать все самолеты "к западу от Евфрата". Если это так, то по сути это означает полномасштабную войну", — написал репортер NBC Ханс Николс.

Russia defense ministry warns U.S. that it will shoot down any planes "west of the Euphrates"… which, if true, basically means all out war — HansNichols (@HansNichols) June 19, 2017

​Подобные сообщения спровоцировали соответствующую реакцию со стороны американских политиков. Сенатор Джон Маккейн в Twitter назвал заявление Москвы "возмутительным" и призвал "принять необходимые шаги для защиты военнослужащих и партнеров". При этом он сослался на статью New York Times с заголовком: "Россия угрожает взять на прицел военные самолеты США в небе над Сирией".

Outrageous — US must take necessary steps to protect our service members & partners https://t.co/eVBHKCcCig — John McCain (@SenJohnMcCain) June 19, 2017

​В воскресенье вечером авиация возглавляемой США коалиции сбила истребитель сирийских ВВС в провинции Ракка. В командовании союзников заявили, что Су-22 якобы сбрасывал бомбы вблизи войск оппозиции. Дамаск заявил, что самолет выполнял задание против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).