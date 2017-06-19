Самолеты в местах проведения операций ВКС в Сирии сопроводит российская ПВО

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС РФ в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны, говорится в заявлении Минобороны РФ в понедельник.

Возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ ранее подтвердила, что сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", — говорится в сообщении.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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