Самолеты в местах проведения операций ВКС в Сирии сопроводит российская ПВО

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС РФ в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны, говорится в заявлении Минобороны РФ в понедельник.
"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", — говорится в сообщении.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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