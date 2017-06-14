Стоун рассказал The Nation, когда США начали медиавойну против Путина

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун, чей документальный фильм "Интервью с Путиным" в ближайшее время будет показан на российском телевидении, в интервью журналу The Nation раскритиковал американские СМИ первого эшелона за их мнение о российском президенте.

По его словам, медиавойна против Путина началась в 2007 году после его мюнхенской речи, на которой он, в частности, раскритиковал США за неконтролируемое использование силы на международной арене.

"Сначала о нем писали некоторые положительные вещи, после того, когда он привнес некий порядок в хаос. Но когда он стал, так сказать, "сыном России", действующим в интересах своей страны, как нации и должны действовать, думаю, он застал американских лидеров и элиту врасплох своей непреклонностью и последовательностью", — пояснил Стоун.

США всегда контролировали средства массовой информации и рассказывали свою часть истории в заголовках по всему миру, тогда как российская точка зрения никогда не принималась во внимание и американским гражданам должным образом не объяснялась, отметил режиссер.

Стоун также добавил, что если бы Путин был американским президентом, СМИ бы хорошо о нем отзывались, потому что он был бы для них "хорошим, последовательным лидером".

Рассказывая The Nation о работе над фильмом, Стоун описывает Путина как очень дисциплинированного человека, не знающего усталости. "Каждый день он был бодрым, он никогда не уставал, в отличие от меня. Очень, очень дисциплинированный — может быть, благодаря дзюдо…", — вспоминает режиссер.

Фильм "Интервью с Путиным" создавался Оливером Стоуном на протяжении двух лет. Первая встреча режиссера с российским президентом состоялась в июне 2015 года, последняя — в феврале 2017. Из примерно 20 часов отснятого материала в фильм вошло четыре.

В США фильм показывает канал Showtime, две из четырех частей уже вышли. В России "Интервью с Путиным", начиная с 19 и июня, будет показывать Первый канал.