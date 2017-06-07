Российские СМИ подвергаются влиянию западных структур, считают в Совфеде

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские СМИ подвергаются влиянию западных структур, воздействие на общественное сознание идет и через соцсети, говорится в проекте рекомендаций к слушаниям в Совфеде, посвященным теме предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.

"Отмечается активная реализация зарубежных образовательных программ, ориентированных на российских журналистов, взаимодействие и обмен опытом представителей американских и европейских СМИ с российскими журналистами и редакторами оппозиционных онлайн-изданий", — говорится в проекте.

В рамках этой работы организуется обучение методикам использования социальных сетей и интернет-сервисов для психологического воздействия на общественное сознание и активизации протестного потенциала пользователей сети Интернет.

"Серьёзную угрозу, способную оказать существенное влияние на информационную безопасность России, представляет интерес зарубежных структур к приобретению и поддержке медийных ресурсов в российских регионах. Этот аспект антироссийской активности требует выделения в отдельное направление противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела Российской Федерации", — считают сенаторы.

Основными участниками мероприятий по вмешательству в политические процессы в России являются как государственные, так и частные фонды стран Запада. Среди них выделяются: Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд "Открытое общество", Национальный фонд демократии (NED), Международный республиканский институт, Национальный демократический институт по международным вопросам, уточняется в проекте.

Упоминается также Фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд "Образование для демократии", Восточно-европейский демократический центр, Европейский совет по международным отношениям, Атлантический совет, Совет по международным отношениям, Институт Брукингса, Фонд Наследие, Фонд Карнеги, Институт Чэтем-хаус, Центр по вопросам анализа европейской политики, Центр по вопросам изучения демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете, Корпорация Рэнд, Центр имени Вудро Вильсона, Центр стратегических коммуникаций НАТО.