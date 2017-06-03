"Анонимные источники" американских СМИ стали мемом в соцсетях

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В социальных сетях начали набирать популярность коллажи, пародирующие сообщения американских СМИ о "связях с Россией" и ссылки на "анонимные источники".

Авторами идеи стали пользователи портала Reddit, один из которых опубликовал "скриншот" эфира CNN с подписью: "Срочные новости: Россия может быть связана с Россией".

Скриншот сайта Reddit Скриншот сайта Reddit

Комментаторы оценили картинку и начали предлагать свои варианты, в том числе распространившийся затем в соцсетях коллаж с надписью: "Согласно анонимным источникам, Россия финансирует российскую армию".

CNN uncovers that… Russia is funding the Russian Army… #WTF pic.twitter.com/fIhPdHTHhI — Dr Can Erimtan (@TheErimtanAngle) June 1, 2017

​Другой популярный вариант — "Анонимные источники сообщают, что Владимир Путин может быть связан с Россией".

Vladimir Putin may have ties with Russia. HUGE IF TRUE! pic.twitter.com/5z75ErIFFI — Pamela Moore (@Pamela_Moore13) May 31, 2017

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