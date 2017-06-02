Путин назвал истерией информационную кампанию в США вокруг Кисляка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума назвал информационную кампанию вокруг российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка истерией и предложил людям, распространяющим подобные сообщения, принять лекарства.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

"Вы знаете, я об этом ничего не знал — с кем они там встречались, о чем говорили, — да ни о чем не говорили! Просто общие слова (звучат в СМИ – ред.). "Нужно подумать о том, как нам выстраивать отношения", а что, не нужно думать о том, как выстраивать отношения? Бездумно что ли? Ничего конкретного. Просто ноль, зеро", — прокомментировал президент соответствующие заявления.

"Удивительно просто. Это просто истерия какая-то, никак не можете прекратить. Ну, таблетку что ли вам дать? Есть таблетка? Дайте таблетку", — обратился президент в зал с вопросом.

Президент подчеркнул, что никаких договоренностей не было. "Ответ — нет. Никаких договоренностей не было. Даже не успели начать переговоры", — ответил президент на вопрос ведущей о том, действительно ли возможность снижения антироссйиских санкций обсуждалась с представителями Белого Дома.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.