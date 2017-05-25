Симоньян прокомментировала слова Подесты об RT и Sputnik

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала слова главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты о том, что пресс-служба Белого дома в последнее время обращается к RT и Sputnik как к источникам информации.

Ранее Подеста в комментарии для Washington Post заявил, что указанные СМИ, как и ряд других медиа, "сейчас, похоже, находятся в положении излюбленных источников информации в пресс-центре Белого дома".

"RT и Sputnik — излюбленные СМИ в Белом Доме. А вот это новость. Мейд май дэй, как говорится", — заявила в свою очередь Симоньян.

Ранее штаб Хиллари Клинтон, администрация Барака Обамы и спецслужбы США обвиняли Москву, что она, в том числе используя российские СМИ, вмешивалась в выборы в США на стороне Дональда Трампа. Разведка посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину доклада о "российском вмешательстве". Приложение под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" занимает шесть из 14 страниц итогового документа спецслужб и представляет собой выводы Центра открытых источников при офисе директора национальной разведки от 2012 года, в которые внесены "косметические" изменения в связи с выборами 2016 года. При этом никаких реальных доказательств американская сторона до сих пор не предоставила. Россия неоднократно опровергала обвинения, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

В последнее время на Западе регулярно заявляют о необходимости информационной борьбы с российскими СМИ. В частности, этому была посвящена резолюция Европарламента, а главными угрозами в ней названы Sputnik и RT. При этом часть положений документа граничит с цензурой. Президент России Владимир Путин назвал резолюцию свидетельством деградации представлений о демократии.