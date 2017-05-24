Подеста счел RT "излюбленным источником" данных в пресс-службе Белого дома

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста в интервью The Washington Post назвал российские СМИ RT и Sputnik "излюбленными источниками информации" для пресс-службы Белого дома.

Отвечая на вопрос о расследовании "российского вмешательства" в выборы в США, Подеста сказал: "Мы знаем, что Россия активно работает в этом направлении — и открыто, при помощи RT (это финансируемый Кремлем российский телеканал), агентства Sputnik и других информационных источников, которые сейчас, похоже, находятся на положении излюбленных источников информации в пресс-центре Белого дома".

При этом, предположил Подеста, в последнее время даже эти СМИ, "наверное, задают неудобные вопросы".

Американские спецслужбы ранее обвинили Россию в попытках повлиять на выборы президента США и заявили, что с этой целью Москва использовала СМИ, в том числе RT и Sputnik. Доказательств американская сторона не предъявила. Россия неоднократно опровергала эти обвинения. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян сочла эти заявления нападками на СМИ, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их абсурдными.