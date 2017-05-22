Макдональд напомнил Time, что Путин не работает в храме Василия Блаженного

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд в статье для RT раскритиковал журнал Time за ошибку на обложке последнего номера: художник поместил на нее храм Василия Блаженного, явно имея в виду Кремль.

"Россияне давно уже выбиты из колеи тем, как в западных СМИ описывали их страну. И ляп на обложке свежего Time, на которую журнал по ошибке поместил собор [Василия Блаженного] вместо Кремля, стал последним дополнением к этой коллекции недоразумений", — пишет Макдональд.

По его словам, западные СМИ несколько раз "достигали дна", освещая события в России — например, когда распространяли слухи о смерти президента. "И при всем этом я не могу вспомнить ничего сравнимого по глупости с тем, что журнал Time вытащил на обложку своего последнего номера", — подчеркивает он.

Речь идет об обложке, на которой собор Василия Блаженного сливается с американским Белым домом.

© TIME/Brobel Design Обложка журнала Time c изображением Белого дома, сливающегося с храмом Василия Блаженного © TIME/Brobel Design Обложка журнала Time c изображением Белого дома, сливающегося с храмом Василия Блаженного

Эта иллюстрация, вероятно, должна подразумевать захват официальной резиденции президента США православной церковью, рассуждает журналист.

Вот только на самом деле Time имел в виду совсем другое, пишет он далее. И этот журнал, и другие западные СМИ — такие, как NBC и USA Today — подразумевали, что "Кремль поглощает Белый дом".

Макдональда расстроил тот факт, что журналист Time Массимо Калабреси, в статье которого также используется эта иллюстрация, когда-то работал в Москве. "От него ждешь понимания того, что Путин не работает в церкви!", — пояснил он.

Или в мечети, добавил Макдональд, имея в виду публикацию в CNN, в которой купола храма Василия Блаженного назвали минаретами.

Журналист решил рассказать Массимо и его американским коллегам, где находится Кремль, а где — храм. "Собор Василия Блаженного расположен к востоку от Кремля, между Большим Москворецким мостом и знаменитым ГУМом", — поясняет он. Московский Кремль, на территории которого расположен рабочий кабинет президента, находится в другой части Красной площади, продолжает он.

С точки зрения Макдональда, поместить на обложку собор Василия Блаженного, отсылая к Кремлю — это все равно, что использовать изображение Монумента Вашингтона или Смитсоновского музея, отсылая к Белому дому. В любом издании это расценили бы как лень и отсутствие должных знаний.

Как это ни прискорбно, некомпетентность, пассивность и невежество все еще широко распространены на Западе, когда речь идет об освещении событий в России, резюмирует Макдональд.