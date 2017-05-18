CNN по ошибке назвал купола Собора Василия Блаженного "минаретами"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский телеканал CNN по ошибке назвал купола Собора Василия Блаженного, изображенного на обложке номера еженедельного журнала Time, минаретами.

Ранее сообщалось, что американский еженедельный журнал Time поместил на обложку номера, который должен выйти 29 мая 2017 года, изображение Белого дома, плавно перетекающего в храм Василия Блаженного в Москве. На сайте самого журнала обложка сопровождает статью, посвященную "войне российских соцсетей с Америкой".

Определение минарет используется в исламской архитектуре. Минарет является неотъемлемой частью мечети.

На публикацию с ошибкой на сайте телеканала CNN обратил внимание заместитель начальника бюро агентства Блумберг в Москве Скотт Роуз (Scott Rose). Он опубликовал фотографию с изначальной публикацией телеканала на своей официальной странице в Twitter.

​Телеканал обновил статью, исправив ошибку. "Уточнение: эта публикация была обновлена, чтобы более точно описать русскую архитектуру", — сообщает телеканал. В обновленной версии статьи используется описание "купол-луковица".

Ранее редактор американского телеканала NBC News обратил на это внимание, отметив на своей странице в соцсети Twitter, что на обложке изображен Белый дом и Кремль.