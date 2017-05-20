Посольство РФ возмутило неуместное использование фото Путина газетой Times

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посольство России в Великобритании раскритиковало газету The Times за "дешевые трюки с изображениями" в статье, посвященной вирусу-вымогателю WannaCry.

​В свежем материале под названием "Хакеры сделали нам последнее предупреждение" автор рассказывает о том, с какой легкостью вирус поразил компьютеры в 150 странах мира, парализовав работу многих важнейших госучреждений.

Сопровождается материал иллюстрацией с экраном, который появляется, когда WannaCry поражает компьютер, при этом на переднем плане изображен Владимир Путин.

"Русские сделали это снова", — пишет диппредставительство на своей странице в Twitter, используя вирусный хештег #Russiansdidit. Его используют для описания тех ситуаций, вину за которые якобы можно переложить на Россию.

В статье помимо Путина на картинке изображен еще и Ким Чен Ын. Под фотографией напечатан следующий комментарий: "И Владимир Путин, и Ким Чен Ын задействуют хакеров, но кто стоял за атакой WannaCry, неизвестно".

Посольство России в Великобритании уже не раз обращало внимание на многочисленные обвинения западных СМИ в адрес Москвы, не подкрепленные никакими доказательствами.

В начале мая его представители пошутили в Twitter над заметкой в The Times, в которой британский премьер Тереза Мэй обвиняет Брюссель во вмешательстве в выборы в Великобритании.

"Слава Богу, на этот раз не Россия", — написали они.