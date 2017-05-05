"Слава Богу, на этот раз не Россия": посольство РФ пошутило над Times

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Посольство России в Великобритании пошутило над газетой The Times, опубликовавшей на первой полосе статью под названием "Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй".

"Слава Богу, на этот раз не Россия", — говорится на странице диппредставительства в Twitter.

Praise God it's not Russia this time pic.twitter.com/irebYz8aKE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 4, 2017

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Своей публикацией ведомство делает отсылку к многочисленным заметкам в западных СМИ о том, что Россия якобы каким-то образом повлияла на выборы в США и теперь может вмешаться в выборы во Франции и Германии.

В частности, председатель либеральной французской партии "Вперед!" Ришар Ферран заявил, что кандидат в президенты Эмманюэль Макрон стал мишенью российских хакеров и что Москва якобы пытается помочь "пророссийскому кандидату" Марин Ле Пен прийти к власти.

Однако каких-либо доказательств этого до сих пор предъявлено не было.

Посольство России в Великобритании уже не раз публиковало твиты ироничного содержания. В частности, в ответ на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что с Владимиром Путиным надо придерживаться политики "участвуй, но берегись!", ведомство опубликовало небольшое стихотворение.

"Engage but beware",

Prime Minister said.

As far as we’re aware,

Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 27, 2017

​"Участвуй, но берегись!", — сказала премьер-министр. Но, насколько нам известно, холодная война давно закончилась".