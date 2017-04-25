Британские СМИ назвали отправку эсминца к берегам России "посланием Путину"

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Британская бульварная пресса придала особое значение сообщениям о том, что эсминец королевского флота Великобритании HMS Daring вошел в Черное море для учений с ВМС Румынии.

Газета Daily Mail рассматривает отправку корабля на "задний двор" России как "послание" Владимиру Путину. "Ну как, вам нравится?" – такой вопрос, условно обращенный к российскому президенту, вынесен в заголовок статьи.

The Sun утверждает, что Лондон решил отплатить Москве "той же монетой" – ответить на проход российских кораблей через Ла-Манш. Таблоид обвиняет российские суда в "бряцании оружием" и заявляет, что в последнее время они "систематически провоцируют" Великобританию.

Журналисты Daily Star зашли еще дальше своих коллег. "Военный корабль королевского флота отправлен к порогу Путина в знак мести за вторжение в Ла-Манш", — гласит заголовок статьи на сайте издания.

Под этим заявлением размещено видео запуска зенитной ракеты Aster с эсминца HMS Daring — эти и другие кадры на сайте Daily Star "приведут Кремль в бешенство", убеждены британские журналисты.

Скриншот статьи Daily Star Скриншот статьи Daily Star

Эскадренный миноносец типа 45 HMS Daring — головной корабль из шести единиц, построенных для британского флота с 2003 по 2013 год. Эсминцы этого типа самые большие в ВМС Великобритании и обладают значительной огневой мощью.

Как сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник, береговые радиотехнические средства и авиация Черноморского флота отследят перемещение HMS Daring в Черном море. Ожидается, что совместные румынско-британские учения в Черном море продлятся до 27 апреля.