Черноморский флот следит за британским эсминцем, сообщил источник

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Береговые радиотехнические средства и морская авиация Черноморского флота (ЧФ) отследят перемещение британского эсминца HMS Daring, вошедшего в Черное море для участия в совместных учениях с ВМС Румынии, сообщил РИА Новости информированный военно-дипломатический источник.

"Эсминец королевского военно-морского флота Великобритании HMS Daring следует через пролив Босфор из Средиземного в Черное море для участия в совместных военно-морских учениях с ВМС Румынии. Береговые радиотехнические средства и морская авиация ЧФ отследят перемещение британского корабля в Черном море", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что румынско-британские учения в Черном море продлятся до 27 апреля.

"С румынской стороны в учениях принимает участие фрегат ROS Regele Ferdinand. Корабли двух стран, в частности, отработают отражение воздушного нападения и вопросы логистики. Затем в акватории румынской Констанцы будут проведены тренировки по контролю условно подозрительных судов", — добавил собеседник РИА Новости.

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием (УРО) типа 45 HMS Daring — головной корабль из шести единиц, построенных для ВМФ Великобритании с 2003 по 2013 год. Тип 45 — самые большие британские эсминцы, обладающие значительной огневой мощью. Несут на борту многоцелевой вертолет AW159 Wildcat. Корабли рассматриваются как основа формируемых британских "Перспективных сил-2020".

Фрегат типа 22 ROS Regele Ferdinand с 1988 по 2003 год нес службу в составе ВМФ Великобритании под названием HMS Coventry. Затем был продан. С 2004 года — флагманский корабль ВМС Румынии.