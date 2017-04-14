Симоньян объявила конкурс на самую смешную расшифровку названия ЦРУ

На своей странице в Twitter Симоньян написала, что ЦРУ пора "менять название", и предложила пользователям придумать новый вариант расшифровки аббревиатуры.
Пора им менять название. Цирк Русофобского Угара, например. Или Центральный Рупор Умалишенных. У вас какие варианты?https://t.co/dWCXJ9qczm— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 14, 2017
В четверг глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что WikiLeaks "действует как враждебная разведывательная служба", которая якобы "связана с такими государственными игроками, как Россия". По его словам, с ресурсом также "активно сотрудничал" телеканал RT.
Власти США ранее обвиняли Москву в причастности к взлому серверов Демократической партии и передаче сведений порталу WikiLeaks. Результатов официального расследования при этом предоставлено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, в WikiLeaks также отрицают какую-либо связь с российскими властями.
В четверг и пятницу сайт WikiLeaks опубликовал новые порции конфиденциальных документов ЦРУ, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке в штаб-квартире спецслужбы в Лэнгли.