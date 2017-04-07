WikiLeaks опубликовал новую часть конфиденциальных документов ЦРУ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть пакета секретных документов под названием Vault 7, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

Предыдущая часть пакета документов ЦРУ, обозначенная как Marble ("Мрамор"), была опубликована 31 марта.

Сотрудники сайта сообщают, что новая часть публикации, обозначенная как Grasshopper ("Кузнечик"), содержит 27 документов одноименной программы ЦРУ, предназначенной для создания индивидуальных вредоносных полезных данных для операционной системы Windows корпорации Microsoft. Отмечается, что действие этой программы не может быть засечено крупнейшими антивирусными программами, в том числе антивирусом "Лаборатории Касперского".

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.