RT сообщает о запросе от Youtube и отказе Dataminr от контракта

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Телекомпания RT сообщила, что компания Youtube попросила подтвердить, что сотрудники телеканала не находятся в американских санкционных списках, а компания Dataminr, занимающаяся мониторингом Twitter и рассылкой важных сообщений, отказалась от продления контракта с RT. На телеканале считают дискриминацией попытки иностранных компаний создать неудобства в работе телеканалу, в свою очередь ситуация с Dataminr выглядит как результат давления на компанию со стороны спецслужб.

По данным RT, компания Dataminr сообщила, что приняла решение не обновлять доступ и не продлевать договор с RT, который закончился 31 декабря. Кроме того, в RT поступил запрос от Youtube с просьбой подтвердить отсутствие среди сотрудников людей из санкционных списков.

"Нам отключили практически без предупреждения Dataminr", — сообщили на телеканале RT.

По данным канала, после неоднократных попыток прояснить ситуацию, в среду в RT поступило официальное уведомление от Legal Team в Dataminr о непродлении договора. "Сейчас мы изучаем эту ситуацию с юристами на предмет правомерности… Всё это выглядит как давление на Dataminr со стороны спецслужб или как возможная дискриминация RT", — отметили на RT.

В телеканале предполагают, что политика отказывать в доступе "правительственным агентствам" к мониторингу Twitter начала действовать после того, как разразился скандал, когда в мае 2016 года эта компания отказала ЦРУ в доступе к системе.

Кроме того, в среду телеканал RT получил запрос от компании Youtube.

"RT также получила запрос от глобальной команды YouTube с целью подтвердить, что ни телеканал RT, ни кто-либо из его сотрудников не находится в санкционных списках США. Мы изучаем этот вопрос и причины, стоящие за этим запросом. RT является премиум-партнером YouTube и наиболее популярным новостной сетью платформы с более чем 4 миллиардами просмотров на нескольких каналах", — рассказал Директор дирекции интернет-вещания RT на английском языке Кирилл Карнович-Валуа.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в свою очередь сообщил РИА Новости, что в случае ограничения работы RT со стороны американских медиа и соцсетей госрегулятор может принять активные ответные меры.

"В России работают многие американские СМИ, в том числе телеканалы, имеют равные с другими средствами массовой информации права и возможности. Если беспрецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского телеканала, нам придется предпринять активные ответные меры", — сказал он.

Ранее в четверг стало известно, что Facebook ограничил телеканалу RT возможность публиковать на своей англоязычной странице посты, картинки и видео до утра 21 января. Согласно уведомлению, полученному телеканалом от Facebook, подобное решение ограничить было принято в связи с предполагаемым нарушением авторских прав на трансляцию пресс-конференции президента США Барака Обамы, жалоба, предположительно, поступила от телеканала "Настоящее время" — проекта американского "Радио Свободы", которое получает финансирование от госдепартамента США. При этом RT сообщил, что обладал правами на эту трансляцию. Ограничение действует до 10.25 мск 21 января. Таким образом, запрет распространяется на время, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, добавляют на RT. Запрет, по данным канала, появился после трансляции пресс-конференции Обамы.

RT располагает скриншотом с автоматическим уведомлением соцсети о том, что трансляция прервана, поскольку она "может содержать аудио или визуальный контент, который принадлежит (телеканалу) "Настоящее Время".

В свою очередь телеканал "Настоящее время" заявил, что не направлял каких-либо жалоб в адрес телеканала RT.