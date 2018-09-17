Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Журналист и видеоблогер Юрий Дудь покинул пост главного редактора портала Sports.ru. Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

Новым руководителем сайта станет Александр Аксенов, ранее работавший шеф-редактором ресурса. Дудь же станет заместителем гендиректора издания.

"Буду помогать Дмитрию Навоше (сооснователь и гендиректор Sports.ru. — Прим. ред.) и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего, — деньгами. Контентом тоже, но меньше", — отметил журналист.

Юрий Дудь возглавлял редакцию Sports.ru с осени 2011 года.