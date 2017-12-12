МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минпромторг обсуждает с ритейлерами вопрос расширения использования бумажных пакетов, сообщил журналистам во вторник на форуме лесопромышленного комплекса глава министерства Денис Мантуров.
В октябре этого года спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести в РФ экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных.
Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что экологический сбор на пластиковые пакеты может быть введен в России в 2018-2020 годах.
Российские торговые сети, в свою очередь, уже предлагают покупателям альтернативу одноразовым пакетам — многоразовые и биоразлагаемые сумки.