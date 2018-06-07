Минпромторг готов работать с несколькими операторами маркировки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минпромторг РФ готов работать с несколькими операторами системы маркировки товаров, если такое решение будет принято, однако пока министерство не прорабатывало этот вопрос, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф написал письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с предложением допустить к маркировке товаров различных групп не только Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), но и других операторов, например, возможное совместное предприятие банка и "Ростеха". Сейчас единственным оператором системы маркировки является ЦРПТ, совместное предприятие USM Holdings (50%), "Ростеха" (25%) и "Элвис-Плюс" Александра Галицкого (25%).

"У нас уже есть одно совместное предприятие с "Ростехом" по маркировке, как раз оно является единым оператором системы маркировки. Если будут приняты иные решения на уровне руководства страны, что операторов будет несколько — значит, выполним это решение. Пока к нам это не приходило", — сказал Евтухов журналистам в кулуарах Недели российского ритейла.

Он затруднился сказать, есть ли необходимость в нескольких операторах системы маркировки. "В той парадигме, как выстроена система сейчас — идет генерация кода от единого оператора, он ведет всю систему, у него программно-аппаратное обеспечение, он этим всем оборудованием, эта организация, готова обеспечивает те хозяйствующие субъекты, которые будут участвовать, — не знаю, может быть, и нет", — указал замминистра.

"Если будет меняться сам подход, потому что есть несколько подходов, например, дать право самим производителям у себя генерировать код, а потом заводить его в систему — тогда можно пустить новые компании к этому ресурсу, к этой системе", — добавил Евтухов.

При этом он подчеркнул, что следует добиться отлаженной работы системы. Замглавы Минпромторга напомнил, что сейчас лишь маркировка меховых изделий работает не в пилотном режиме, остальные виды маркировки (лекарства, табачные изделия, с 1 июня — обуви) пока тестируются.

"Нужно посмотреть, как это работает, убедиться, что бизнес удовлетворен этими решениями, прежде всего, технологическими и техническими. Не знаю. Будет поручение проработать — будем прорабатывать и свою позицию тоже сформулируем. Министр ее озвучит", — заключил Евтухов.