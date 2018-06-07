Коллекции "Русских сезонов" будут покупать в Европе, Австралии и США

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продукция российских фабрик и молодых дизайнеров — победителей конкурса IV фестиваля "Русские сезоны" будет впервые представлена на глобальных торговых интернет-платформах eBay и Rakuten, сообщил заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Сергей Лобанов.
В финал конкурса молодых дизайнеров вышли 118 представителей фэшн-индустрии и архитекторов, представивших работы в номинациях "Мода", "Предметный дизайн" и "Деревянная архитектура".
Фестиваль "Русские сезоны" ежегодно проводится под патронатом Минпромторга. Основную часть программы традиционно занимает конкурс, главная цель которого — вовлечь молодых, талантливых и креативных дизайнеров в активное сотрудничество с производственными предприятиями. Задача конкурса нынешнего года — протестировать модель "От отечественного сырья — к экспортному продукту".
Впервые в этом году на суд жюри будут представлены работы в номинации "Деревянная архитектура". Такое решение, по словам представителя Минпромторга, обусловлено тем, что "сегодня наблюдается активное развитие российского лесопромышленного комплекса — запускаются новые производства, модернизируются имеющиеся мощности".
Всего на конкурс "Русских сезонов" было заявлено более 400 работ, из которых будет выбрана тройка победителей — по одному проекту по каждой номинации.
Для конкурсных работ участникам было предложено использовать традиционные для нашей страны материалы: хлопковые, шерстяные, льняные, вискозные ткани, кружево, кожу и дерево.
Помимо возможности выставить свои работы на международной торговой интернет-площадке, финалисты конкурса будут награждены премией "Русские сезоны" — орденом, выполненным в виде стилизованного яйца Фаберже и символизирующим возрождение и развитие российского производства.
"Решение о том, кто станет победителем, решит не только экспертное жюри, но и посетители ЦУМа, где с 14 июня будет походить выставка работ- финалистов конкурса",- рассказала президент фестиваля "Русские сезоны" Дарья Мациевская.
Она подчеркнула, что основными критериями для оценки конкурсных работ является успешное дизайнерское решение, возможность серийного тиражирования конкурсной модели и вывода ее на международный рынок.
Участниками конкурса стали не только молодые дизайнеры в области моды и интерьера, но и отечественные фабрики. В их числе "Чайковский текстиль", "Крестецкая строчка", "Трехгорная мануфактура", "Кадомский вениз", "Эколайф" и другие.