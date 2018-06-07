Коллекции "Русских сезонов" будут покупать в Европе, Австралии и США

Продукция победителей конкурса IV фестиваля Русские сезоны на пресс-конференции в МИА Россия сегодня

Продукция победителей конкурса IV фестиваля Русские сезоны на пресс-конференции в МИА Россия сегодня

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продукция российских фабрик и молодых дизайнеров — победителей конкурса IV фестиваля "Русские сезоны" будет впервые представлена на глобальных торговых интернет-платформах eBay и Rakuten, сообщил заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Сергей Лобанов.

"Витрина "Русские сезоны" на Rakuten Global Market станет первым проектом российского павильона на крупнейшем японском маркетплейсе. Теперь приобрести товары от российских дизайнеров смогут потребители из Европы, Австралии и США. В финал конкурса молодых дизайнеров вышли 118 представителей фэшн-индустрии и архитекторов, представивших свои работы в номинациях "Мода", "Предметный дизайн" и "Деревянная архитектура",- сказал Лобанов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В финал конкурса молодых дизайнеров вышли 118 представителей фэшн-индустрии и архитекторов, представивших работы в номинациях "Мода", "Предметный дизайн" и "Деревянная архитектура".

Фестиваль "Русские сезоны" ежегодно проводится под патронатом Минпромторга. Основную часть программы традиционно занимает конкурс, главная цель которого — вовлечь молодых, талантливых и креативных дизайнеров в активное сотрудничество с производственными предприятиями. Задача конкурса нынешнего года — протестировать модель "От отечественного сырья — к экспортному продукту".

Впервые в этом году на суд жюри будут представлены работы в номинации "Деревянная архитектура". Такое решение, по словам представителя Минпромторга, обусловлено тем, что "сегодня наблюдается активное развитие российского лесопромышленного комплекса — запускаются новые производства, модернизируются имеющиеся мощности".

"Процесс производства в мебельной промышленности и современном домостроении — не только переработка сырья, но и реализация определенной креативной идеи. Мы рады оказать поддержку молодым дизайнерам и архитекторам, которые готовы предложить отрасли свои творческие решения",- отметил Лобанов.

Всего на конкурс "Русских сезонов" было заявлено более 400 работ, из которых будет выбрана тройка победителей — по одному проекту по каждой номинации.

Для конкурсных работ участникам было предложено использовать традиционные для нашей страны материалы: хлопковые, шерстяные, льняные, вискозные ткани, кружево, кожу и дерево.

Помимо возможности выставить свои работы на международной торговой интернет-площадке, финалисты конкурса будут награждены премией "Русские сезоны" — орденом, выполненным в виде стилизованного яйца Фаберже и символизирующим возрождение и развитие российского производства.

"Решение о том, кто станет победителем, решит не только экспертное жюри, но и посетители ЦУМа, где с 14 июня будет походить выставка работ- финалистов конкурса",- рассказала президент фестиваля "Русские сезоны" Дарья Мациевская.

Она подчеркнула, что основными критериями для оценки конкурсных работ является успешное дизайнерское решение, возможность серийного тиражирования конкурсной модели и вывода ее на международный рынок.

Участниками конкурса стали не только молодые дизайнеры в области моды и интерьера, но и отечественные фабрики. В их числе "Чайковский текстиль", "Крестецкая строчка", "Трехгорная мануфактура", "Кадомский вениз", "Эколайф" и другие.