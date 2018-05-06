Ярмарку Минпромторга в Санкт-Петербурге продлили до 17 мая

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Работа III Всероссийской ярмарки российских товаров легкой промышленности в Санкт-Петербурге будет продлена до 17 мая; соответствующее решение принято на совещании, прошедшем в Смольном при участии городской администрации и представителей Минпромторга, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"На совещании в Смольном администрацией Санкт-Петербурга и Минпромторгом России в целях обеспечения безопасности было принято решение перебазировать ярмарку с Малой Конюшенной улицы на площадку "Ленэкспо" Васильевского острова. Также принято решение продлить работу ярмарки до 17 мая. Первоначально планировалось, что она будет работать до 14 мая", — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ Санкт-Петербурга сообщали о прекращении работы ярмарки одежды, обуви и текстиля Минпромторга России в связи с отсутствием необходимой для проведения мероприятия документации.

По словам представителя Минпромторга, эта информация некорректна и решение о переносе и продлении работы выставки "связано с большим количеством заявок на участие в ярмарке от региональных производителей одежды, обуви и текстиля, и невозможности комфортно разместить их на Малой Конюшенной улице".

В ярмарке принимают участие более 70 крупных и средних производителей из 27 российских регионов России. На ней представлены авторские дизайнерские коллекции, а также широкий ассортимент одежды, кожгалантереи, изделий из шерсти, льна и меха, аксессуары и другие изделия легкой промышленности.

Как отметили в пресс-службе "Программы развития конкурентоспособности текстильной и лёгкой промышленности" первая ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга РФ также проходила в Санкт-Петербурге — стартом проведения такого рода мероприятий стал проект "Санкт-Петербург — центр индустрии моды и легкой промышленности", который должен сделать Северную столицу законодателем fashion-индустрии и дизайна, в том числе, стимулировать переход от частных коллекций к более широкому, промышленному производству. Вторая ярмарка была организована в Нижнем Новгороде. Основная цель таких мероприятий — поддержка отечественных дизайнеров и производителей одежды, обуви, текстиля и аксессуаров и обеспечение российских граждан качественными товарами повседневного пользования по доступной цене.