В Петербурге 1 мая стартует III Всероссийская ярмарка продукции легпрома

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Более 70 предприятий и дизайнеров представят авторские дизайнерские коллекции, а также широкий ассортимент продукции легпрома на III Всероссийской ярмарке одежды, обуви и текстиля с 1 по 14 мая в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".
В рамках ярмарочных мероприятий состоится церемония торжественного открытия с участием представителей Минпромторга России, администрации Санкт-Петербурга и ведущих представителей отрасли. Также в программе запланированы уличные массовые активности и выступление творческих коллективов города.
Как сообщалось, стартом проведения такого рода мероприятий стал проект "Санкт-Петербург — центр индустрии моды и легкой промышленности", который должен сделать Северную столицу законодателем fashion-индустрии и дизайна, в том числе, стимулировать переход от частных коллекций к более широкому, промышленному производству. Ранее ярмарки под патронатом ведомства проводились в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Основная цель организации таких мероприятий — поддержка отечественных дизайнеров и производителей одежды, обуви, текстиля и аксессуаров и обеспечение российских граждан качественными товарами повседневного использования по доступной цене.