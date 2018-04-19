В Петербурге 1 мая стартует III Всероссийская ярмарка продукции легпрома

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Более 70 предприятий и дизайнеров представят авторские дизайнерские коллекции, а также широкий ассортимент продукции легпрома на III Всероссийской ярмарке одежды, обуви и текстиля с 1 по 14 мая в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

"В 2017 году в первой ярмарке Минпромторга России в Санкт-Петербурге приняли участие 55 предприятий легкой и текстильной промышленности и дизайнеров, во второй в Нижнем Новгороде — 60. В этом году на Малой Конюшенной улице более 70 крупных и средних предприятий и дизайнеров из 27 российских регионов представят авторские дизайнерские коллекции, а также широкий ассортимент одежды, кожгалантереи, изделий из шерсти, льна и меха, аксессуаров и другие товары легпрома", — сообщается в пресс-релизе.

В рамках ярмарочных мероприятий состоится церемония торжественного открытия с участием представителей Минпромторга России, администрации Санкт-Петербурга и ведущих представителей отрасли. Также в программе запланированы уличные массовые активности и выступление творческих коллективов города.

Как сообщалось, стартом проведения такого рода мероприятий стал проект "Санкт-Петербург — центр индустрии моды и легкой промышленности", который должен сделать Северную столицу законодателем fashion-индустрии и дизайна, в том числе, стимулировать переход от частных коллекций к более широкому, промышленному производству. Ранее ярмарки под патронатом ведомства проводились в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Основная цель организации таких мероприятий — поддержка отечественных дизайнеров и производителей одежды, обуви, текстиля и аксессуаров и обеспечение российских граждан качественными товарами повседневного использования по доступной цене.