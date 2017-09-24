В Санкт-Петербурге открылась Всероссийская ярмарка продукции легпрома

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 50 российских компаний из разных регионов представили свою продукцию на открывшейся в Санкт-Петербурге Первой Всероссийской ярмарке одежды, обуви и текстиля, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".
В день ее открытия состоялся показ моделей одежды российских дизайнеров "Подиум". Посетителям ярмарки предлагается ивановский текстиль, детская одежда, уникальные лимитированные коллекции, меховые изделия, одежда из павловопосадских платков и другая продукция российских дизайнеров и производителей.
"Планируется проведение серии ярмарок во всех крупных городах нашей страны для того, чтобы поддержать малых и средних производителей, организовать канал сбыта продукции, а также продемонстрировать качественный, интересный и доступный для наших граждан и иностранных гостей товар российского производства", — сообщил на открытии ярмарки замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
По словам Евтухова, нынешняя ярмарка демонстрирует, что российский легпром вновь становится одним из локомотивов экономики страны.
"В последние годы мы сосредоточились на легкой промышленности в большей степени как на отрасли, которая производит продукцию, ткани и материалы для других отраслей. Легпром используется и в строительстве дорог, и в современной медицине, в автомобиле- и авиастроении, в сельском хозяйстве, но если анализировать с точки зрения объемов реализации, традиционный легпром — это основная выручка в отрасли, основная добавленная стоимость. Поэтому мы считаем, что через развитие малых, средних и крупных швейных предприятий, несомненно, получится дать дополнительный импульс развитию", — привели в пресс-службе слова замминистра.
Участники круглого стола отметили, что северная столица сегодня стала одним из центров инноваций в отрасли.
"Успешно стартовала программа создания бизнес-инкубаторов в Петербурге. Их, по меньшей мере, два: в Гостином дворе и в "Красном треугольнике". Организация коллективного выезда наших дизайнеров на выставку Who's Next в Париже случилась впервые для Петербурга и впервые для России. Планируем дальнейшее расширение нашего присутствия во Франции, Италии, Германии и других странах", — цитируются в сообщении слова председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиза Качаева.