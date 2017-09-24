В Санкт-Петербурге открылась Всероссийская ярмарка продукции легпрома

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 50 российских компаний из разных регионов представили свою продукцию на открывшейся в Санкт-Петербурге Первой Всероссийской ярмарке одежды, обуви и текстиля, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Ярмарка, которая проходит с 23 сентября по 6 октября на Малой Конюшенной улице, организована Минпромторгом РФ при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

В день ее открытия состоялся показ моделей одежды российских дизайнеров "Подиум". Посетителям ярмарки предлагается ивановский текстиль, детская одежда, уникальные лимитированные коллекции, меховые изделия, одежда из павловопосадских платков и другая продукция российских дизайнеров и производителей.

"Планируется проведение серии ярмарок во всех крупных городах нашей страны для того, чтобы поддержать малых и средних производителей, организовать канал сбыта продукции, а также продемонстрировать качественный, интересный и доступный для наших граждан и иностранных гостей товар российского производства", — сообщил на открытии ярмарки замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

В рамках деловой программы в Санкт-Петербурге прошел круглый стол о перспективах развития легкой промышленности в России, в которм участвовали представители Минпромторга, правительства города, руководители крупных и средних компаний отрасли.

По словам Евтухова, нынешняя ярмарка демонстрирует, что российский легпром вновь становится одним из локомотивов экономики страны.

"В последние годы мы сосредоточились на легкой промышленности в большей степени как на отрасли, которая производит продукцию, ткани и материалы для других отраслей. Легпром используется и в строительстве дорог, и в современной медицине, в автомобиле- и авиастроении, в сельском хозяйстве, но если анализировать с точки зрения объемов реализации, традиционный легпром — это основная выручка в отрасли, основная добавленная стоимость. Поэтому мы считаем, что через развитие малых, средних и крупных швейных предприятий, несомненно, получится дать дополнительный импульс развитию", — привели в пресс-службе слова замминистра.

Участники круглого стола отметили, что северная столица сегодня стала одним из центров инноваций в отрасли.

"Успешно стартовала программа создания бизнес-инкубаторов в Петербурге. Их, по меньшей мере, два: в Гостином дворе и в "Красном треугольнике". Организация коллективного выезда наших дизайнеров на выставку Who's Next в Париже случилась впервые для Петербурга и впервые для России. Планируем дальнейшее расширение нашего присутствия во Франции, Италии, Германии и других странах", — цитируются в сообщении слова председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиза Качаева.