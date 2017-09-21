В Петербурге откроется ярмарка одежды, обуви и текстиля 23 сентября

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. С 23 сентября по 6 октября 2017 года в Санкт-Петербурге впервые откроется Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Министерства промышленности и торговли РФ.

Как говорится в сообщении Минпромторга, в день открытия ярмарки пройдет круглый стол, на котором руководители крупных и средних компаний, эксперты и представители государства обсудят главные проблемы и перспективы развития отрасли российской легкой промышленности.

В частности, эксперты обсудят текущую ситуация на рынке российской одежды и аксессуаров, а также вопросы развития модной индустрии и легкой промышленности в России через привлечение молодежи, поддержку образовательных и конкурсных проектов, демонстрацию достижений игроков индустрий международного значения и привлечения их к российским проектам.

В круглом столе примут участие Виктор Евтухов — статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ, Сергей Мовчан — вице-губернатор Санкт-Петербурга, заместители губернатора Санкт-Петербурга, Елена Бугранова — президент Союза российских байеров, Андрей Бурматиков — директор департамента одежды, белья и аксессуаров Faberlic, Дарья Мациевская — основатель и президент фестиваля "Русские сезоны".

На ярмарке свою продукцию представят более 60 российских компаний из разных регионов страны. Еще одним важным событием открытия ярмарки станет показ моделей одежды российских дизайнеров "Подиум". Ивановский текстиль, детская одежда, уникальные лимитированные коллекции, меховые изделия, дизайнерские шляпы, одежда из павловопосадских платков и другие достижения российских дизайнеров и производителей — все это смогут увидеть, примерить и купить посетители ярмарки.

"Сейчас благоприятный период для развития в России индустрии отечественной легкой промышленности. В это время и нужно поддержать наших производителей — помочь с получением льготных кредитов, ужесточить борьбу с контрафактом, предоставить налоговые преференции, открыть новые рынки. Безусловно, Санкт-Петербург должен стать законодателем моды и промышленного дизайна и в том числе стимулировать переход от частных коллекций к промышленным, к серьезному производству. Будущая ярмарка должна дать старт новому вектору развития легпрома", — цитирует Евтухова пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России.

За первое полугодие 2017 года, по данным министерства, стоимость произведенной в России текстильной продукции составила более 200 миллиардов рублей. Благодаря существенному росту за последние три года российские предприятия значительно потеснили конкурентов из Китая, Турции и других зарубежных стран, говорится в сообщении Минпромторга.