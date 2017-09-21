В Петербурге откроется ярмарка одежды, обуви и текстиля 23 сентября

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. С 23 сентября по 6 октября 2017 года в Санкт-Петербурге впервые откроется Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Министерства промышленности и торговли РФ.
Как говорится в сообщении Минпромторга, в день открытия ярмарки пройдет круглый стол, на котором руководители крупных и средних компаний, эксперты и представители государства обсудят главные проблемы и перспективы развития отрасли российской легкой промышленности.
В частности, эксперты обсудят текущую ситуация на рынке российской одежды и аксессуаров, а также вопросы развития модной индустрии и легкой промышленности в России через привлечение молодежи, поддержку образовательных и конкурсных проектов, демонстрацию достижений игроков индустрий международного значения и привлечения их к российским проектам.
На ярмарке свою продукцию представят более 60 российских компаний из разных регионов страны. Еще одним важным событием открытия ярмарки станет показ моделей одежды российских дизайнеров "Подиум". Ивановский текстиль, детская одежда, уникальные лимитированные коллекции, меховые изделия, дизайнерские шляпы, одежда из павловопосадских платков и другие достижения российских дизайнеров и производителей — все это смогут увидеть, примерить и купить посетители ярмарки.
За первое полугодие 2017 года, по данным министерства, стоимость произведенной в России текстильной продукции составила более 200 миллиардов рублей. Благодаря существенному росту за последние три года российские предприятия значительно потеснили конкурентов из Китая, Турции и других зарубежных стран, говорится в сообщении Минпромторга.