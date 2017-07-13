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Легкая промышленность

Бюджет модного кластера в Петербурге составит 14 млрд рублей до 2020 года

12:5813.07.2017
(обновлено: 13:01 13.07.2017)
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© AFP 2017 / Francois GuillotАмериканская модель Белла Хадид представляет коллекцию Александра Вотье на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже. Архивное фотоАмериканская модель Белла Хадид представляет коллекцию Александра Вотье на Неделе высокой моды сезона осень/зима 2017-2018 в Париже. Архивное фото
© AFP 2017 / Francois Guillot

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российская легкая промышленность набирает обороты. По данным Минпромторга РФ, отрасль в 2015-2016 годах в России показывала активный рост, например, в таких подотрослях как производство спецодежды и технического текстиля он достиг 40%. Петербург начал реализацию своего проекта "Санкт-Петербург — центр лёгкой промышленности и индустрии моды", Ивановская область активно продвигает модель "Умной Фабрики" и, в случае успеха, готова масштабировать ее на другие регионы.

Швейная фабрика. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что Санкт-Петербург должен стать законодателем моды и промышленного дизайна, в том числе перейти от частных коллекций к промышленным коллекциям, Ивановская область может организовать производства современной дизайнерской одежды на базе современных технологий, а вместе, по его словам, Петербург и Иваново могут создать подобие межрегионального кластера. В итоге Минпромторг РФ, правительство Петербурга и правительство Ивановской области на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкой промышленности и модной индустрии.

С.-Петербург — центр легкой промышленности и индустрии моды

Проект "Санкт-Петербург — центр лёгкой промышленности и индустрии моды" в феврале 2017 года был согласован губернатором Петербурга Георгием Полтавченко с присвоением статуса приоритетного проекта. В рамках его реализации планируется сформировать новую модель современного кластера модной индустрии, и первым этапом станем проведение глобального поэтапного исследования российского и зарубежного рынка легкой промышленности.

Салон автомобиля. Архивное фото
© Фото : Kia Motors
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"Наш проект развивается, и на сегодняшний день уже есть паспорт проекта, позволяющий заранее предусмотреть, какие средства будут выделяться на те или иные мероприятия. На первом месте стоят, конечно, исследования, которые, как я надеюсь, проведут лучшие российские эксперты", — сообщил журналистам в июле председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев.

Согласно материалам городского комитета, до конца 2017 года в рамках первого этапа подготовки проекта планируется, в частности, разработать и презентовать бренд "Сделано в Санкт-Петербурге, под которым предполагается организовать работу будущего кластера индустрии моды и легкой промышленности.

Как сообщила журналистам начальник отдела развития индустрии моды и легкой промышленности Центра развития и поддержки предпринимательства Елена Решетова, первые потенциальные участники этого кластера будут представлены на гала-показе финалистов конкурса производителей и дизайнеров, работающих в легкой промышленности Петербурга.

"Восемнадцатого сентября в рамках визита в Петербург легендарного кутюрье Кензо Такада мы представим первый состав потенциальных участников творческого кластера. Мы ведем с господином Кензо соответствующие переговоры и надеемся, что это произойдет при его участии", — рассказала Решетова журналистам.

По данным комитета по развитию предпринимательства Петербурга, в рамках начального этапа проекта "Санкт-Петербург — центр лёгкой промышленности и индустрии моды" объем финансирования за счет средств городского бюджета в 2017 году составит 41,38 миллиона рублей.

Показ новой коллекции одежды дизайнера Пьера Кардена в Москве. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
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Бюджетное финансирование на 2018 год запланировано в размере 100 миллионов рублей, на 2019 год- 150 миллионов рублей, на 2020 год — 200 миллионов рублей. Кроме того, согласно материалам ведомства, власти рассматривают возможность привлечения внебюджетных источников финансирования в размере 11,7 миллиарда рублей в 2019 году, 2,25 миллиарда рублей в 2020т году.

Общий бюджет проекта до 2020 года, по предварительной оценке составляет 14,4 миллиарда рублей".

Согласно материалам комитета по развитию предпринимательства Петербурга, реализация проекта "Санкт-Петербург — центр лёгкой промышленности и индустрии моды" призвана обеспечить рост на 10% (до 10,1 миллиарда рублей) к 2020 году объема отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере текстильного и швейного производства. К 2030 году этот показатель должен увеличиться на 25% до 11,5 миллиарда рублей по сравнению с базовым показателем 2016 года (9,2 миллиарда рублей).

Работа текстильных предприятий: этапы производства спецодежды
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Производство трикотажа.Производство трикотажа
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Производство трикотажа.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Раскрой.Раскрой
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Раскрой.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Окраска ткани.Окраска ткани
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Окраска ткани.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство.Ткацкое производство
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Ткацкое производство.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Швейное производство.Швейное производство
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Швейное производство.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство.Ткацкое производство
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Ткацкое производство.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство.Ткацкое производство
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Ткацкое производство.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Отделка ткани.Отделка ткани
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Отделка ткани.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Ткацкое производство.Ткацкое производство
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Ткацкое производство.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Производство трикотажных перчаток.Производство трикотажных перчаток
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Производство трикотажных перчаток.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Стежка.Стежка
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Стежка.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Комбинезон для проведения аварийно-спасательных работ.Комбинезон для проведения аварийно-спасательных работ
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Комбинезон для проведения аварийно-спасательных работ.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Испытания на стойкость к порезу цепной пилой.Испытания на стойкость к порезу цепной пилой
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Испытания на стойкость к порезу цепной пилой.
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт" Испытания костюма на стойкость к воздействию открытого пламени.Испытания костюма на стойкость к воздействию открытого пламени
© Фото предоставлено АО "ФПГ Энергоконтракт"
Испытания костюма на стойкость к воздействию открытого пламени.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"Красильное производство.Красильное производство
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Красильное производство.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль" Приготовительное оборудование ткачества.Приготовительное оборудование ткачества
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Приготовительное оборудование ткачества.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль" Отделочное производство.Отделочное производство
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Отделочное производство.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль" Отделочное производство - нанесение покрытия на ткань.Отделочное производство - нанесение покрытия на ткань
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Отделочное производство - нанесение покрытия на ткань.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль" Инспекция тканей.Инспекция тканей
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Инспекция тканей.
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль" Ткацкое производство.Ткацкое производство
© Фото предоставлено ГК "Чайковский текстиль"
Ткацкое производство.
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Фабрика будущего

Как сообщили РИА Новости в правительстве Ивановской области, подписанное на ПМЭФ-2017 соглашение направлено на решение задач по созданию эффективного механизма взаимодействия государства, предприятий, ведущих разработчиков, новаторов и инженеров в области текстильной и лёгкой промышленности, который позволит ускорить процесс разработки и реализации передовых идей и технологий в сфере текстиля.

Мост через Волгу в Твери. Архивное фото
© Fotolia / Yuli
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"В межрегиональном аспекте речь идёт об объединении усилий и компетенций в сфере текстиля и индустрии моды с целью реализации пилотных проектов по созданию "Центра индустрии моды и лёгкой промышленности" и "Умной Фабрики", а также в целом в развитии инновационной повестки. В страновом аспекте — выход на глобальный рынок индустрии моды FashionNet", — сказал представитель правительства.

Ивановская область намерена поддерживать проведение совместных научно-исследовательские работ, развитие научно-инновационной и исследовательской деятельности, а также содействовать в продвижении инновационных разработок на российский и международный рынки.
На первом этапе достигнуты договоренности о сотрудничестве между компанией Faberlic и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Компания Faberlic в этом году запустила на территории Ивановской области первый из пяти этапов проекта по локализации производства одежды в России. Общий объём инвестиций в реализацию проекта составит свыше 1 миллиарда рублей.

Умные ткани: технология будущего сегодня
© Минпромторг
Умные ткани: технология будущего сегодня

"Объединив компетенции с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Ивановским региональным инжиниринговым центром текстильной и лёгкой промышленности, сконструирована модель первой в России "Цифровой Фабрики" в отрасли лёгкой промышленности. Концепция "Цифровой Фабрики" предлагает избавиться от потерь между технологическими этапами и удовлетворить быстроменяющийся спрос, включая производство мелкосерийных и штучных изделий по цене массового производства. Если говорить о дивидендах проекта, то Фабрика будет построена в рамках реализации планов Ивановской области по выходу на глобальный рынок FashionNet", — отметили в правительстве региона.

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Легкая промышленность
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