Дрозденко: Ленобласть планирует создать технопарк для майнинга к 2021 году

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют создать технопарк для майнинга криптовалют в Сосновом Бору после вывода из эксплуатации ЛАЭС в 2020-2021 годах, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК. В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Сегодня Ленинградская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии на северо-западе России. Станция вырабатывает около 50% электроэнергии в регионе. Ввод в эксплуатацию новых блоков ЛАЭС-2 позволит сохранить объем производства электроэнергии в этой части страны.

"Уже сейчас первый блок станции (ЛАЭС-2) работает в тестовом режиме. Они ("Росатом") его хотят раскрутить до конца года. И следующие года, наверное, уже поэтапно вводить первый блок. Мы не уходим за какой-то горизонт, это 2020-2021 год", — сказал он.

По словам Дрозденко, экономический блок администрации Ленинградской области и "Росатом" одобрили проект. "Что нужно для майнинга? Дешевая электроэнергия, система охлаждения и надежная система передачи электроэнергии. Все это в цехах атомной станции есть. Другое дело, что есть две проблемы, которые оттягивают реализацию этого проекта. Первое – нам необходимо дождаться, когда в цехах атомной станции будут демонтировано оборудование. Второе – мы ведем серьезные переговоры с правительством РФ, нам нужна определенная нормативная база, которая позволяла бы нам производить биткоин, заниматься майнингом и так далее. Потому что сегодня, как я говорю, у нас майнинг есть в России, но гаражный. А хотелось бы на серьезном, промышленном уровне", — сказал глава региона.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Другие новости региона читайте здесь >>