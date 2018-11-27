Анна Попова: горько говорить о разрушении системы эпиднадзора на Украине

Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной из-за недопустимо высокого уровня заболеваемости в этой стране корью, туберкулезом, коклюшем, а также угрозы эпидемии полиомиелита и гриппа. О причинах такого положения в соседнем государстве, а также о реакции России на строительство биолабораторий на Украине и в Грузии в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, главный санитарный врач России рассказала об усилении контроля за качеством питания, ситуации с ожирением в стране и изменении рационов в больницах и школах.

— Анна Юрьевна, недавно вы вернулись с научно-практической конференции, посвященной обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ, какие проблемные зоны в этой сфере больше всего беспокоят Роспотребнадзор? © РИА Новости / Максим Богодвид Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ

— На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка в России спокойная и не вызывает каких-то серьезных опасений обстановка в странах Содружества независимых государств. Многолетние совместные усилия дают определенную уверенность в том, что будет сохраняться стабильность. Однако у нас есть безусловные опасения из-за развития ситуации по кори в ряде государств и то, что сегодня нет высоких показателей заболеваемости корью в странах Содружества, это результат в том числе наших непрекращающихся усилий — программы по противодействию кори ведутся не один год, наши региональные центры работают на ближнее зарубежье и вырабатываются общие алгоритмы действий противоэпидемиологических мероприятий. При этом в Европе сегодня более 55 тысяч случаев заболевания кори, из них больше 35 тысяч человек в ближайшем к нам государстве — на Украине. В других же странах Содружества это количество совсем иное. То же самое, если говорить о вакциноуправляемых инфекциях — по дифтерии 7 случаев дифтерии на Украине и совсем другие цифры в Киргизии, например, где регистрируется, напротив, снижение по 12 нозологическим формам, в том числе менингит в 2,7 раза, бруцеллез на 33%, туберкулез — 9,5%.

Также, по доступным данным, на Украине недопустимо низкий 47-процентный уровень охвата вакцинацией против полиомиелита, что создает угрозу эпидемии. В этой стране растет заболеваемость коклюшем, а уровень летальности детей до одного года от коклюша составляет порядка 70%. В конце июня обнародованы данные о том, что эта территория находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом.

Если же говорить об инфекциях с пандемическим потенциалом, каких-то новых возбудителях, то здесь настораживают публикации о подтверждении случаев лихорадки Денге, которых раньше не было, в Грузии. Первый случай вируса Денге в Грузии был выявлен в 2013 году, а затем в 2016, в 2017 году в районе Болниси.

— В зимний период мы традиционно готовимся к вспышкам гриппа, а как будет развиваться ситуация по гриппу на Украине, есть ли опасность для сопредельных территорий России?

— Это очень горькое ощущение — говорить о государстве, которое работало по одним с нами принципам противоэпидемической защиты страны, и сегодня на ваш вопрос, как будет развиваться ситуация с гриппом там, никто однозначно, я уверена, не ответит. На сегодняшний день система эпидемиологического надзора разрушена, и в результате этого там не прививают людей, там есть и проблемная для страны, для населения этой страны, для детей заболеваемость. Как я уже сказала, заболеваемость на очень высоких цифрах и дифтерией, и корью, и целым рядом других инфекций, поэтому при таком низком уровне эпидемиологической защищенности любой патоген естественный, а там есть риски и привнесения населению искусственных, может дать самые необычные реакции, как сейчас мы видим с корью. Сейчас более 70% от общей заболеваемости по Европе именно на территории Украины.

Что должно было произойти, чтобы такая ситуация сложилась в государстве, которое еще 10 лет назад совершенно нормально прививало своих граждан от кори и имело высокие уровни иммунизации, такие же, как и на всем постсоветском пространстве? Что происходит сегодня там, в частности, в лабораториях, которых уже 11, которые строятся на деньги их заокеанских "партнеров", чем они занимаются, что они делают, как они влияют на ситуацию? Сегодня у нас нет ответа. И чтобы у нас не было проблем, связанных с этим, мы усиливаем санитарно-карантинный контроль на границе, мы занимаемся повышением поствакцинального иммунитета на приграничных территориях, и наша обязанность сегодня — очень жестко следить за уровнем напряженности поствакцинального иммунитета в Российской Федерации, чтобы не допустить никаких осложнений внутри нашей страны.

— Вы уже упомянули биолаборатории у границ России, как развивается эта ситуация?

— Сегодня функционирует целая сеть таких лабораторий по всему миру, и мы должны строить свою работу, учитывая возникающие при этом риски. В рамках проводимого мониторинга циркуляции биопатогенов на территории Российской Федерации мы уделяем особое внимание обеспечению готовности наших лабораторий к расшифровке целого спектра возбудителей инфекционных и паразитарных болезней.

— России в последние годы приходится вести усиленный контроль на приграничных территориях, в том числе из-за завоза экзотических вирусов. Расскажите, пожалуйста, какова динамика случаев завоза инфекций за последнее время?

— За последние годы в Российской Федерации регистрировались случаи завоза малярии, лихорадок Денге, Зика и Чикунгунья, менингококковой инфекции, бруцеллеза, туберкулеза, брюшного тифа. Кроме того, отмечены случаи завоза кори. При этом были предприняты все усилия, чтобы не допустить распространения инфекции внутри страны.

Количество людей, прошедших санитарно-карантинный контроль на границе с Россией, за 10 месяцев 2018 года увеличилось почти в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Мы усиливаем санитарную охрану территорий, без этого нам уже нельзя. Да, конечно, и миграционные потоки усиливаются, но количество выявленных лиц с определенными нарушениями здоровья, пересекающих нашу границу, растет. С начала 2018 года в пунктах пропуска досмотрено более 36 миллионов человек, выявлено 2354 человека с подозрением на инфекционные болезни.

Есть разные причины, но вместе с тем выявление и досмотры стали лучше. Мы все международные пункты пропуска оснастили специальным оборудованием, которое помогает нам в этой работе.

— Какова ситуация по гриппу и ОРВИ сейчас, удалось ли выполнить планы по вакцинации?

— По гриппу и ОРВИ сегодня стабильная ситуация в Российской Федерации. Сегодня есть некоторые изменения в Северном полушарии и в ряде стран, но в России ситуация остается абсолютно стабильной. И в наших лабораторных исследованиях превалируют вирусы не гриппозной этиологии. То есть грипп в Россию еще не пришел. Остается время, чтобы привиться. В этом году так же, как и в предыдущем, осень дает нам возможность прививать еще и ноябрь. На сегодняшний день против гриппа привито почти 45% совокупного населения Российской Федерации. И практически вся вакцина, поставленная в субъекты Российской Федерации за деньги федерального бюджета, она израсходована. В этом году надо отметить очень эффективный процесс иммунизации в очень короткие сроки от момента ее поступления. Лечебная сеть учреждений здравоохранения имеет уже большой опыт, имеет хороший организаторский опыт в этой части, разные формы, разные точки иммунизации. Адаптированы уже и машины скорой помощи под прививочные пункты. Мы научились разворачивать прививочные пункты и в крупных торговых центрах, и в других местах так, чтобы там иммунизация была безопасна и чтобы она была приближена к людям. Это позволяет сегодня провести иммунизацию достаточно быстро, это хороший опыт.

Федеральный бюджет выделил деньги на приобретение вакцины для 45% населения Российской Федерации, она вся поставлена в субъекты. Сегодня продолжается иммунизация за средства работодателей, и мы призываем работодателей позаботиться о своих сотрудниках с тем, чтобы свои потенциальные ущербы снизить, которые, безусловно, будут, если люди начнут болеть и тем более болеть с осложнениями. Я бы сегодня хотела напомнить, что грипп — это острое инфекционное заболевание с достаточно высокой интоксикацией, тяжело протекающий, и самое опасное это то, что, как правило, сопровождается осложнениями, которые лечатся долго и могут перерастать в хронические патологии. Сегодня еще есть время привиться. У нас сегодня на рынке четыре российских вакцины достаточно эффективных, они показали свою эффективность в предыдущие два года.

И сегодня главное — это, конечно, иммунизация и это меры профилактики, которые не связаны с вакциной, — это чистые руки, это чистые гаджеты и это максимально удаленные от лица руки. Вот это позволит нам сегодня не заболеть и не заразиться гриппозными вирусами.

— Когда мы ожидаем всплеск заболеваемости гриппом?

— Мы очень надеемся, что это не наступит раньше Нового года. Но прогноз — дело неблагодарное. Точно можно сказать, что в ближайшие две недели подъема не будет.

— Недавно появились данные о препарате антиретровирусной терапии (против ВИЧ), который проходит клинические испытания в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Когда он может поступить в обращение?

— Мы очень надеемся, что препарат покажет себя и в клинических испытаниях таким же эффективным, как и в доклинике, но, безусловно, раньше чем через 2-3 года говорить о выведении его на рынок преждевременно.

Мы рассчитываем на то, что он будет более доступным и эффективным, чем аналоги, и будет предназначен для большого количества пациентов.

Хочу отметить, что в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывается сразу несколько новых технологий лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, объединенных понятием "генная терапия". В основе технологий лежит принцип изменения генома клеток человека с целью искусственного создания их невосприимчивости к ВИЧ. В данном случае речь идет о препарате под рабочим названием "Динавир", который уже прошел испытания на эффективность и безвредность на животных. Но так как вмешательство в геном человека требует большой осторожности, дальнейшие клинические испытания на здоровых добровольцах, а потом и на больных ВИЧ-инфекциях займут несколько лет.

Кроме того, уже сейчас в ЦНИИЭ (и в нескольких других странах) проходят международные испытания известных ранее препаратов с уже доказанной эффективностью при ежедневном приеме в виде таблеток, в лекарственной форме, предназначенной для парентерального введения.

Если испытания пройдут удачно, эти препараты для внутримышечного введения будут разрешены к применению уже через три года.

— Помимо профилактики и борьбы с вирусами Роспотребнадзор занимается контролем за качеством питания. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о дооснащении лабораторий Роспотребнадзора, чтобы они имели возможность проводить оценку качества продуктов в соответствии с международными методиками. Какое число лабораторий затронет модернизация?

— Мы на сегодняшний день готовы к высокотехнологичным исследованиям, но очень быстро технологии приготовления продуктов питания идут вперед. Поэтому постоянное переоснащение и дооснащение для нас крайне важно. В федеральном проекте запланировано дооснащение шести лабораторий в 2019 году и 11-ти — в 2020 году. И это позволит на гораздо более высокотехнологичном уровне нам исследовать, что же в самом деле есть в тех продуктах, которые предлагаются населению, и своевременно реагировать, если с этими продуктами связаны хоть какие-то риски.

— Какие слепые зоны остаются сейчас при исследованиях?

— На сегодняшний день мы уже дооснащаем лаборатории — это происходит в течение последних трех лет по решению правительства Российской Федерации, и в настоящее время мы видим те вещества, которые не заявлены в продуктах, которых нет на этикетке. При этом вещество не должно быть в продукте питания, а оно все-таки недобросовестным производителем использовалось. Мы должны об этом знать, мы должны уметь это находить, мы сегодня уже это можем находить.

Вот это развитие далее с учетом того, что мы должны ставить задачи обеспечить полноценный рацион, мы должны четко видеть составляющие не только каких-то дополнительных не заявленных и не полезных химических веществ, но и полноту всех полезных микроэлементов и витаминов, и всех биологических веществ, которые должны быть в продуктах питания. Мы должны не только выявить лишнее, но и выявить дефицит полезных элементов, и вот для этого нам, конечно, нужно дооснаститься, чтобы обеспечить контроль за полноценностью рациона как для взрослого, для детского населения, так и для людей, как сейчас говорят, третьего возраста.

— Скажите, а интенсивность проверок может вырасти?

— Вот буквально на этой неделе подписано постановление правительства Российской Федерации, определяющее порядок проведения контрольной закупки, и здесь ситуация на рынке, безусловно, меняется. Это то, что называется еще "тайным покупателем", и то, что не предполагает уведомление торговой точки о том, что к ним идут с проверкой. Уведомительный порядок несет свои безусловные риски для надзора и порой совершенно бесполезную трату бюджетных денег для проведения контрольного мероприятия, когда нарушитель уже готов к этой проверке, а когда проверяющие уйдут, он продолжит нарушать. Контрольная закупка исключает это и возвращает внезапность проверки. Мы сегодня делаем значительный шаг в сторону нового вида надзора, который уже давно назрел, — контроля за продукцией в обороте. Не только за деятельностью предприятия, а за продукцией в обороте. И это позволит усилить контроль в части защиты потребителя. Контрольная закупка должна быть внедрена буквально сразу после выхода постановления. У нас все готово для внедрения, все акты ведомственные Роспотребнадзора уже есть. Безусловно, все планы на следующий год мы уже сформировали с учетом такой формы контроля.

— Также Татьяна Голикова говорила о планах по пересмотру рациона питания в школах и больницах. Какие проблемы есть в этой сфере? © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать стеклоомывающую жидкость

— Это большая комплексная программа, которую мы разрабатываем вместе с академическими институтами, которые этим занимаются, — ФИЦ питания и биотехнологии. Один из аспектов, на который я бы хотела обратить внимание, это то, что сегодня рационы рассчитаны для всего населения Российской Федерации одинаково и для всех детей, независимо от того, где они живут — на Крайнем Севере или на солнечном юге. Сегодня уже совершенно очевидно, что назрела необходимость рассчитывать рационы, предлагать и требовать, чтобы они были исполнены в зависимости от климатической зоны, в зависимости, может быть, от нагрузки детей. Должны быть отдельные рационы для школ, где дети занимаются усиленно спортом и находятся там целый день. Должны быть предложены рационы для людей старшего возраста. Уже начинается проведение специальных исследований с тем, чтобы понять, в каком из регионов, в какой климатической зоне и с какой антропогенной нагрузкой, экологической нагрузкой нужно вводить в рационы те или иные микроэлементы, витамины и использовать какие-то дополнительные специальные продукты для того, чтобы здоровье людей стало лучше.

— Когда могут быть внедрены специальные рационы для больниц и школ?

— Мы работаем над тем, чтобы к концу 2019 года начать реализовывать эти рационы.

— Вице-премьер заявила, что на продуктах появятся специальные идентификационные знаки, которые позволят оценивать их качество. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. В какие сроки возможна реализация?

— Это очень важная тема, и нужно, чтобы такая система маркировки была внедрена в Российской Федерации максимально быстро. Я хочу сказать, что на 80% и даже чуть больше всей продукции легкой промышленности, которую мы снимаем с реализации, и почти на 60% продуктов пищевых, которые мы снимаем с полок, неправильно или недобросовестно оформлены документы. Или документов вообще нет. То есть это серая зона рынка. И вот такая система идентификации, знаки, которые позволят проследить путь продукции от ворот изготовителя или от границы, если она импортная, до конечного потребителя и до кассового чека, я уверена, позволит обелить рынок. Мы имеем такой опыт на примере пилотного проекта по меховым изделиям, когда кратно вырос оборот меховых изделий в стране без каких-то дополнительных усилий. Вот это продолжение этого пилотного проекта, это внедрение его в другие области реализации продуктов, для другой номенклатуры товаров. Мы считаем, что за этим будущее.

— Также появились данные, что сейчас ожирением в России страдают 14 процентов мужчин и 26 процентов женщин. Какая картина в разных возрастных категориях? © РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк Роспотребнадзор проверил производителей фальсифицированной "молочки"

— Проблема распространенности ожирения имеет непосредственное отношение к России, где, по данным разных исследований, около 14% мужчин и 26% женщин имеют ожирение, при этом в группах 20-летних — около 5% мужчин и женщин, затем у мужчин к 27-29 годам, а у женщин несколько раньше эта цифра удваивается. К 40 годам уже 25-30% мужчин имеют ожирение и далее, с возрастом оно практически не растет, а после 65 лет начинает снижаться. У женщин распространенность ожирения достигает максимума (около 50%) к 55-57 годам, после 65 лет начинает снижаться. Мы рассчитываем, что всеобъемлющие, масштабные программы, которые будут запущены в рамках национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение", помогут улучшить ситуацию в этой сфере.

— Какие проекты запланированы в рамках просветительской работы по качеству продуктов?

— В рамках просветительской работы по качеству продуктов питания планируется проведение широкомасштабной информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания, направленной на преодоление избыточного потребления сахара, соли и жира. Предполагается, что кампанией будет охвачено почти все население России за 2021-2024 годы. При этом кампании также будут адресными: с выбором наилучших каналов доведения информации до различных возрастных и социальных групп и соответствующей воспринимающейся подачей информации. Важным компонентом в продвижении принципов здорового питания станет взаимодействие с частным сектором, производителями продуктов питания и ритейлом для формирования среды, мотивирующей граждан к здоровому питанию. Пример такой работы — программа "Светофор" по маркировке пищевых продуктов, которую уже запустил Роспотребнадзор.

В заключении хочу пожелать читателям быть внимательными к себе, помнить, что профилактическая медицина поможет сохранить здоровье в будущем, а правильный рацион является основой не только вашего здоровья, но и будущих поколений. Роспотребнадзор в свою очередь готов всеми своими ресурсами в этом содействовать.