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Интервью

Главред "Украины.ру" — о новом амбициозном проекте

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (22)
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Владимир Корнилов
© РИА Новости / Александр НатрускинГлавный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов во время пресс-конференции на тему: Азовский кризис: шаг к большой войне?Главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов во время пресс-конференции на тему: Азовский кризис: шаг к большой войне?
© РИА Новости / Александр Натрускин

Интернет-издание "Украина.ру" дало старт новому проекту — "Украинское досье". Начали военные и политические эксперты из России и Украины с одной из самых актуальных сегодня тем — Азовского кризиса. О проекте и не только РИА Новости поговорило с главным редактором издания Искандером Хисамовым. Беседовал обозреватель ria.ru Владимир Корнилов.

— Искандер, чем сейчас может похвастаться "Украина.ру"?

— Издание динамично развивается. Скажем скромно — в несколько раз увеличились показатели трафика. Что особенно радует: много посещений с Украины. Это для нас ценно. Хотя мы — универсальный сайт.

— Это притом что вы на Украине запрещены, насколько я помню?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече c генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров призвал ОБСЕ проявлять активность в вопросе защиты прав журналистов

— Да, конечно. Мы есть во всех этих украинских списках, я и мои сотрудники значимся на "Миротворце", наш сайт входит в число запрещенных. Но интернет преодолевает все границы. Несмотря на запреты, пару месяцев назад мы, если верить исследованиям, вошли в десятку самых посещаемых сайтов Украины. На Украину сейчас приходится от трети до 40% общего трафика издания. Это очень важно, поскольку мы все-таки хотим влиять на общественное мнение Украины, бороться за сердца и души ее граждан. Особенно это актуально сейчас, в период, когда украинцам предстоит выбирать президента. У России мало ресурсов воздействия на украинскую аудиторию, но наш сайт — один из них.

— Именно в этот момент вы запускаете новый амбициозный проект. В чем его суть?

— В российском обществе и элитах наметилась тенденция на преуменьшение опасности и рисков, связанных с Украиной. Эта точка зрения транслируется многими средствами массовой информации. Различные телешоу в основном посвящены критике действий украинского режима.

Постоянно идут разговоры о том, что у них ничего не получается, что на Украине падает уровень жизни, уровень доверия к власти, происходит деиндустриализация, нищает население. Конечно, все это абсолютная правда.

Однако киевский режим доказал способность жить в этих условиях — без доверия людей. Ему достаточно костяка из числа националистов, радикалов и так далее. Вот с властью-то все в порядке. Хотя народ там сидит без горячей воды, открыто никто не возмущается. Да и не может этого сделать, потому что силовой захват власти и силовые методы, с помощью которых украинские власти управляют обществом, привели к ситуации, когда население зажато, боится даже слово сказать. Мне кажется, если все эти тенденции не пресечь, так и будет продолжаться.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Москве прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского
К сожалению, тот факт, что ситуация на Украине — серьезная проблема, способная создать России трудности и даже военные риски, почему-то в российском мейнстриме не очень обсуждается. Разделяющие эту точку зрения в меньшинстве. То есть общая тенденция сводится к тому, что мы спокойно смотрим на то, как разворачиваются события, довольно вяло реагируем на провокации вроде законов об образовании и языке, дискриминирующих миллионы этнических русских и русскоязычных граждан. А украинская власть тем временем постоянно нащупывает различные "красные линии" и переступает их. Чего стоят только диверсии в Крыму.

Я считаю неправильной такую недооценку рисков, связанных с Украиной. Необходима выработка более внятных и решительных действий в отношении украинского режима. Вот мы и хотели бы приступить к поиску и формированию новой повестки на нашей собственной коммуникационной площадке. Поэтому с 1 ноября начали регулярные еженедельные пресс-конференции, которые, возможно, перерастут в круглые столы, дискуссионный клуб.

© РИА Новости / Александр НатрускинУчастники пресс-конференции на тему: "Азовский кризис: шаг к большой войне?"
© РИА Новости / Александр Натрускин
Участники пресс-конференции на тему: "Азовский кризис: шаг к большой войне?"

— А украинская сторона будет участвовать?

— И украинские эксперты, и журналисты приглашаются. Мало того, одно из условий формата — присутствие как минимум эксперта, который будет к нам приезжать "с пылу с жару": прямиком из Киева или из других регионов Украины.

— Не боитесь, что у них потом возникнут проблемы дома?

— Конечно, те, кто не хочет, не может или опасается приезжать в Россию, не приедут. Но довольно много украинских политиков и экспертов спокойно ездят в Москву, участвуют в наших телеэфирах. Мы не собираемся копировать телешоу. Более того, я подчеркиваю: наша повестка должна в корне отличаться от того, что транслируют большие каналы на своих ток-шоу.

— То есть Ковтуна не позовете?

— Ковтуна не позовем. Даже не потому, что он недостаточно содержателен для нас. Просто он уже "заклеймен", то, что он скажет, тоже заранее известно. А мы хотим, чтобы звучали, по возможности, какие-то нетривиальные вещи. И уж точно не в атмосфере постоянного гама. Я как ведущий постараюсь организовать все так, чтобы дискуссия была энергичной, интересной для аудитории, но в то же время серьезной.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Киев введением санкций зашел слишком далеко, заявили в МИД

Мы серьезно относимся к Украине — это ключевые слова. Мы, конечно же, любим и уважаем украинский народ, считаем его родным. Но в то же время мы понимаем, что украинское государство сегодня представляет серьезнейшую угрозу для России в экономическом, политическом, военном плане.

— Почему вы этот формат назвали "Украинским досье"? Подшивать куда-то будете?

— Конечно. Мы надеемся, что там прозвучат идеи, обозначатся какие-то тенденции, и их необходимо как-то структурировать, систематизировать, понять. Это не одноразовые заметки. Из всего этого постепенно должно выработаться какое-то мнение, выстроиться концепция, повестка, стратегия.

Естественно, мы хотим, чтобы у нас была связь не только с с обществом, но и с теми, кто принимает решения.

Безусловно, мы понимаем, что российская власть постоянно думает над тем, как решить украинскую проблему. Однако вокруг нашего издания сплотился довольно серьезный круг специалистов, способных предложить свои знания и мысли, которые могут лечь в основу новых подходов к украинской теме.

© РИА Новости / Александр НатрускинУчастники пресс-конференции на тему: "Азовский кризис: шаг к большой войне?"
© РИА Новости / Александр Натрускин
Участники пресс-конференции на тему: "Азовский кризис: шаг к большой войне?"

— В качестве стартовой темы вы выбрали Азовский кризис. Как вы считаете, почему эта проблема возникла именно сейчас?

— А я ведь почему говорю о серьезности действий украинской власти, каждое из которых порой кажется абсурдным, импровизационным, откровенно глупым. Вспомните хотя бы, как некие маргиналы спилили столбы электропередач возле Крыма. Порошенко вроде бы сначала нервничал, власти отмежевывались, а потом попросту возглавили эти процессы. Многим казалось, что это все какие-то судороги. А сейчас я вижу в этом системную работу.

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
"Сумасшедший дом анализу не подлежит". Политолог о планах Киева по Азову
У них ведь в политических структурах, принимающих решения, довольно много экспертов из США. Они работают очень грамотно, мыслят стратегически, на перспективу. Они решили, что именно сейчас подходящий момент для решительных действий по Азовскому направлению, и начинают разворачивать эту тему. Вот во многих наших СМИ иронизируют: мол, там всего два каких-то "дохленьких" катера. А потом будет шесть катеров, появится авиация. Мы должны быть готовы к наращиванию этой волны и отражению и политических, и идеологических, и пиар-атак против России. И, к сожалению, они уже во многом преуспели. Мы будем сталкиваться с нарастающими рисками, это заложено в их долгосрочном плане. Мы должны осознать, что Украина не развалится сама по себе, что ее не свалят какие-нибудь кастрюльные бунты. Шахтеры могут умирать в своих шахтах (что сейчас и происходит в Лисичанске), но это никак не ослабляет режим. Не стоит, конечно преувеличивать эти угрозы, но и преуменьшать не нужно.

— Что будете обсуждать после Азова?

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Климкин признал, что Киев не может игнорировать Москву

— Естественно, наши дискуссии привязаны к актуальной повестке. Планируем обсудить и автокефалию, и российские контрсанкции, и защиту прав русского и русскоязычного населения Украины. Ну, а следующая тема — это Донбасс. Как вы знаете, 11 ноября там выборы. Соответственно, в следующий четверг, 8 ноября, мы обсудим эту тему в широком диапазоне: как это отразится на Минском процессе, какую роль будет играть в глобальном противостоянии. Мне кажется это очень интересным и своевременным.

 

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