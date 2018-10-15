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Интервью

Омри ван Зил: фермеры из ЮАР готовы приехать в Крым

(обновлено: 12:02 15.10.2018)
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© Фото : Agri SAИсполнительный директор федерации сельскохозяйственных организаций ЮАР Agri South Africa Омри Ван ЗилИсполнительный директор федерации сельскохозяйственных организаций ЮАР Agri South Africa Омри Ван Зил
© Фото : Agri SA

ЮАР может изменить конституцию страны, чтобы экспроприация земли у фермеров из белого меньшинства могла проходить без денежной компенсации. О том, с какими еще сложностями сталкиваются фермеры в Южно-Африканской Республике, почему они заинтересованы в сотрудничестве с Россией, какими навыками они могли бы поделиться с российскими коллегами и готовы ли южноафриканские компании посетить Крым для обмена опытом, обо всем этом в интервью руководителю РИА Новости в Швейцарии Елизавете Исаковой рассказал исполнительный директор федерации сельскохозяйственных организаций ЮАР Agri South Africa (AgriSA) Омри ван Зил.

— Как вы оцениваете динамику развития сельского хозяйства в России? Как оно изменилось после введения западными странами антироссийских санкций? Были ли, на ваш взгляд, значительные изменения за последние четыре года?

Делегация парламента ЮАР на заседании Совета Федерации РФ. 2016 год
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Межгосударственные отношения России и ЮАР

— Ограничение на импорт определенных продуктов из стран Запада, безусловно, создало возможности для местного сельскохозяйственного сектора укрепить свою роль. Достижения в этом секторе за последние четыре года были выдающиеся. Когда были введены санкции, в Россию был запрещен импорт почти 60% мяса и рыбы и 50% молочной продукции, овощей и фруктов. За период с 2013 по 2016 года общий импорт еды из Евросоюза упал на 40%. Это привело к значительному росту местной продукции. Урожай пшеницы в России на сегодня удовлетворяет не только местные запросы, но и экспортируется на уровне порядка 40 миллионов тонн. За период с 2015 по 2016 годы объем производства фруктов и овощей увеличился на 2%. Правительственные субсидии также помогают удерживать издержки на низком уровне и увеличивать прибыль. Также растет спрос на сельскохозяйственную технику и предметы снабжения.

Российский сектор сельского хозяйства, безусловно, достиг большого прогресса за четыре года. У России всегда был большой сельскохозяйственный потенциал, так что будет интересно посмотреть, сможет ли ваша страна стать настоящим экспортером продукции и занять место сельскохозяйственного тяжеловеса на международной арене.

— Было бы вам интересно поучиться российскому опыту в области продовольственной безопасности? Чем отличается на этом направлении Южная Африка? Обсуждали ли вы какие-либо проекты в этой области с российскими коллегами?

— Да, мы были бы заинтересованы. Россия пережила сложное советское время, и ее недавняя трансформация это нечто выдающееся. Есть несколько различий между сельским хозяйством ЮАР и России. Российские фермеры получают субсидии от государства и в целом поддержку. В 2016 году такие субсидии равнялись 2,9 миллиарда долларов США. Коммерческие фермеры ЮАР таких субсидий не получают. И несмотря на то, что у нас признанный коммерческий сектор и самая высокая продовольственная безопасность в Африке, наши фермеры испытывают ряд трудностей. В частности, четкое регулирование, нехватка воды и засухи, слабая инфраструктура, низкий уровень предоставления услуг в сельских районах, а также резкий рост стоимости ведения бизнеса.

Я встречался с министром сельского хозяйства РФ, когда был с визитом в Москве этим летом. У нас была очень позитивная небольшая дискуссия, и мы бы хотели продолжать такие обсуждения.

— Насколько в ЮАР заинтересованы в импорте российских технологий? Что было бы интересно импортировать и из каких регионов? Что для ЮАР было бы выгодно экспортировать в Россию?

Вид города Претория в ЮАР. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В ТПП рассказали о возможных проектах России в ЮАР

— Я думаю, мы можем многому научиться в области рыбной промышленности. И тут была бы интересна передача технологий. Наша рыбная промышленность или аквакультура, как мы ее зовем, насчитывает множество продуктов. У нас есть раки, крабы, устрицы, мидии, океанская и пресноводная рыба. Но мы понимаем, что в России долгая история выращивания и производства рыбы и большой рынок. На мой взгляд, южноафриканская индустрия пока еще не сильно развита, так что с этой точки зрения есть перспективы многому поучиться у российской рыбной промышленности, у вас это большой бизнес.

Это очень хорошая возможность для нас, потому что протеин из белковой пищи становится очень важным ингредиентом в продовольственной безопасности. Белое мясо и рыба гораздо дешевле красного мяса. В перспективе мы будем активно расширяться в поисках источников протеина, в особенности белкового протеина. Кроме того, российский рынок огромен. У вас проживает 144 миллиона человек. А в ЮАР более 55 миллионов человек. При этом ваше население сконцентрировано в городах. Так что это массивный рынок потребления.

Я хочу честно сказать, что в ЮАР очень немного людей что-либо знают про Россию, про российский рынок, торговые соглашения с РФ. Мы открылись для азиатских рынков — Китая, Японии, Индонезии. Но не для России. Так что я думаю, что у нас есть к чему стремиться в области торговых отношений.

Что касается экспорта, то мы можем предложить очень много. Семена, фрукты, вина, орехи, мясо и так далее. Нам повезло, что у нас нет снега, и у нас есть зимние и летние урожаи. Зимой у нас растут цитрусовые, а летом это, к примеру, орехи макадамия, виноград для вина и так далее. Бесценные знания поколений наших фермеров, безусловно, также являются высокоценным товаром. В ЮАР только 13,5% земли пригодны для возделывания и несколько климатических регионов. Так что у нас тяжелые условия, и наши фермеры обладают знаниями и умениями по доходному ведению сельского хозяйства. Российским фермерам, безусловно, есть чему у них поучиться.

— Полагаете ли вы, что совместные усилия стран БРИКС могут обогнать США по уровню производства и экспорта сельхозпродукции? Когда это может произойти?

— Я думаю, у БРИКС есть для этого потенциал. Все пять стран обладают своими отличительными проблемами, но с ростом населения Китая, Индии и ЮАР у БРИКС, безусловно, есть потенциал расширить свое значение в области сельского хозяйства. Китай уже очень активно действует в Африке, Индия также позиционирует себя как сила, с которой необходимо считаться. Так что страны БРИКС могут превзойти США в ближайшие 5-10 лет.

—  Виноделы ЮАР создали специальное вино к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. Есть ли подобные планы на саммит в Челябинске, который пройдет в 2020 году?

— Если виноделам вновь предложат такую возможность, они, безусловно, сделают такое вино.

Мы еще не определились с делегацией в Челябинск в 2020 году, но нашими приоритетами в числе прочих будет укрепление партнерства, адаптация к изменениям климата и подготовка к тем проблемам, которые новые технологии внесут в область сельского хозяйства.

—  Готовы ли представители AgriSA посетить Крым? Есть ли планы начать сотрудничество с крымскими виноделами? Есть ли планы работать с фермерами из Крыма, к примеру, с производителями устриц?

— Да, мы готовы приехать в Крым. Я уверен, это будет богатый опыт для фермеров обеих стран. Мы в ЮАР всегда готовы к обмену знаниями и секретами производства.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВиноградники винодельческого хозяйства "UPPA Winery" в селе Родное Балаклавского района Севастополя
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Виноградники винодельческого хозяйства "UPPA Winery" в селе Родное Балаклавского района Севастополя

Мы еще не обсуждали это, но южноафриканцы уже изучают возможности для диверсификации рынков и создания партнерства. Российский сельскохозяйственный сектор нам очень интересен, и мы также заинтересованы в российском рынке. У нас есть товары, которые вы не производите в России. К примеру, тропические фрукты — манго, личи, орехи. Так что я думаю, что мы были бы заинтересованы в сотрудничестве. И Россия также рассматривает ЮАР как перспективное направление для инвестиций.

— Делегация ЮАР планировала принять участие в Восточном экономическом форуме в 2018 году, но не приехала. Заинтересованы ли в ЮАР в участии подобного рода форумах? К примеру, в ПМЭФ?

Торговый представитель РФ в ЮАР Максим Буреев на ярмарке контактов для бизнеса в Москве. 2016 год
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Максим Буреев: российские компании в Африке пока в роли догоняющих

— Я не знаю о причинах, по которым делегация ЮАР не смогла приехать, но полагаю, что подобные форумы нужны. Нам постоянно надо искать новые возможности и получать выгоду от сильных сторон каждого.

Что касается ПМЭФ, то если мы будем приглашены, мы, безусловно, рассмотрим возможность приехать и привезти с собой товары, чтобы посмотреть, что мы можем сделать. К примеру, наша группа представляет 26 видов товаров, и это была бы для нас хорошая возможность.

Как вы знаете, мы собираемся поменять конституцию в области экспроприации земель. И русские были первыми, кто посмотрел на это с точки зрения перспективы. В России 80 лет назад был также период экспроприации, и это создало большие экономические проблемы. Русские нас очень поддерживают с этой точки зрения, потому что вы уже проходили через это. Так что я думаю, что здесь есть много чему поучиться у России, и мы были бы очень заинтересованы в сотрудничестве. Мы также можем многое предложить. У нас очень хорошие фермеры, мы очень сухая страна, и знаем, как работать при засухе. Так что это могло бы быть хорошее взаимодействие.

— Россия успешно внедрила программу под названием "Дальневосточный гектар". Она призвана стимулировать людей переезжать на Дальний Восток и развивать сельское хозяйство. Может ли ЮАР создать подобную программу? Хотели бы вы сами приехать в один из регионов и посмотреть, как работает программа?

Презентация оригинальных идей по освоению дальневосточных гектаров, которая проходит в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Дальневосточный гектар" получили уже 122 тысячи человек

— Мне бы хотелось приехать и изучить, насколько жизнеустойчив этот проект. В ЮАР такие маленькие размеры земли нельзя было бы использовать для коммерческого сельского хозяйства. У нас массовое производство очень важно, чтобы гарантировать доходность. Фермерские хозяйства стараются быть больше, так как маленькие фермы прогорают и их скупают большие хозяйства. За последние годы мы также столкнулись с объединением коммерческих производителей. В 2013 году у нас было порядка 57 тысяч производителей, тогда как в 2016 году эта цифра снизилось до 34 тысяч. Что же касается малых фермерских хозяйств, то тут есть что улучшать, но не в большом масштабе и в основном для домохозяйств и для прожиточных целей.

 

 

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