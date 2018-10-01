АКН Таджикистана: за 19 лет изъято более 110 тонн героина, опия и марихуаны

В настоящее время в министерствах и ведомствах Таджикистана обсуждается новая редакция национального списка наркотических средств, в которую включено более 200 наименований новых психоактивных веществ, в том числе и спайсы. О том, как в республике борются с оборотом наркотиков, о "старении" наркомании в стране, а также о том, как преступники используют интернет для продажи наркотиков, в интервью корреспонденту РИА Новости в Душанбе Лидии Исамовой рассказал заместитель директора Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Муртазо Хайдарзода.

— Есть ли данные, сколько изъято наркотиков у контрабандистов за девять месяцев этого года? Сотрудничаете ли вы с Россией и Афганистаном по вопросу наркотрафика?

— Правоохранительные органы Республики Таджикистан за восемь месяцев 2018 года изъяли из незаконного оборота около 3108,8 килограмма наркотиков (в 2017 году — 3085,3 килограмма). В частности, оперативными подразделениями АКН за этот период было изъято 647,2 килограмма (в 2017 — 461,3 килограмма) наркотиков.

Также за это время оперативными подразделениями агентства было проведено пять совместных международных оперативно-розыскных мероприятий с правоохранительными органами Афганистана и РФ, в том числе в отношении организованных преступных групп, имеющих межгосударственные связи, причастных к незаконному обороту наркотиков и контрабанде наркотических средств. Три операции проведено с Россией и две — с Афганистаном. Из незаконного оборота изъято 122,8 килограмма наркотических средств. Также осуществляется обмен оперативной информацией с российскими и афганскими правоохранительными органами.

Агентством проведены три совместные операции с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ, в результате которых на территории России изъято более 2 килограммов героина. Также сотрудниками АКН на территории Таджикистана пресечена преступная деятельность двух транснациональных организованных преступных групп (ОПГ) и одно организованное преступное сообщество (ОПС), в состав которых входили граждане России и Таджикистана.

Также агентством и МВД Афганистана в течение восьми месяцев текущего года проведено две совместных операции по пресечению контрабандных поставок наркотических средств из Афганистана в Таджикистан, в результате которых задержаны два афганца и из незаконного оборота изъято более 120 килограммов наркотиков.

— Какие наркотики изымались из незаконного оборота наиболее часто?

— С момента образования агентства с 1999 года по сентябрь 2018 года сотрудниками правоохранительных органов Таджикистан из незаконного оборота было изъято почти 111 тонн наркотиков, из них опийной группы героина около 33,82 тонны, опия — 31,65 тонны, наркотиков каннабисной группы — более 44,86 тонны; других видов наркотиков — 617,32 килограмма. Из этого следует, что за данный период времени в Республике Таджикистан больше всего было изъято наркотиков опийной группы (героина и опия).

— Работу правоохранительных органов по борьбе с наркотрафиком осложняет использование новых технологий в схемах незаконного производства и распространения наркотических средств, в частности, преступники используют популярные мессенджеры, создавая в интернете тайные форумы и наркорынки, производят расчеты в криптовалюте через различные электронные средства платежей. Каким образом АКН планирует противостоять этой угрозе?

— Для борьбы в этом направлении в агентстве создано и функционирует отделение по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, которое тесно взаимодействует и обменивается информацией с департаментом финансового мониторинга при Нацбанке Таджикистана.

На сегодняшний день агентством в тесном сотрудничестве с департаментом возбуждены два уголовных дела и к уголовной ответственности привлечены восемь человек — граждан Таджикистана. Группа, проходящая по первому уголовному делу, на протяжении последних двух лет посредством использования системы электронных платежей QIWI-Кошелек переправила в Таджикистан 30 миллионов рублей, другая группа, проходящая по второму уголовному делу, переправила из России в Таджикистан 503 миллиона рублей и один миллион долларов.

За восемь месяцев 2018 года АКН совместно с сотрудниками департамента финансового мониторинга Нацбанка Таджикистана и МВД РФ пресекли деятельность четырех ОПГ, занимающихся розничной торговлей наркотиков, используя QIWI-Кошелек.

После установления и ликвидации этих преступных групп резко сократилось число задержанных за незаконный оборот наркотиков граждан Таджикистана в РФ.

В ближайшем будущем АКН планирует активизировать сотрудничество с правоохранительными органами других стран, в первую очередь с Россией, в области борьбы с использованием системы электронных платежей для незаконного оборота наркотиков.

— Какие успешные спецоперации проведены в последнее время и насколько тревожна ситуация, связанная с распространением синтетических наркотиков (спайсов)?

— Правоохранительные органы и силовые структуры Таджикистана особое внимание уделяют противодействию незаконному распространению синтетических наркотических средств, выявлению и изъятию этих наркотиков. Так, в результате проведения успешных спецопераций по предотвращению распространения синтетических наркотиков в 2017 году из незаконного оборота изъято 10 тысяч 234 таблетки синтетических психотропных веществ.

Также за восемь месяцев 2018 года в результате успешных операций из незаконного оборота изъято 14 тысяч 393 таблетки синтетических психотропных веществ. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, виновные лица понесли наказания.

В настоящее время на обсуждение в компетентные министерства и ведомства направлена новая редакция Национального списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в которую включено более 200 наименований новых психоактивных веществ, в том числе и спайсы.

— Какова текущая ситуация с наркопотреблением в стране и как антинаркотическая служба собирается строить профилактическую работу?

— В первом полугодии 2018 года, по официальным данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения, общее количество наркозависимых больных насчитывает 6 тысяч 888 человек. Таким образом, на 100 тысяч населения приходится 76,5 наркозависимых, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилось на 3,1% (7102 наркозависимых) или 214 человек.

В последние годы наблюдается снижение наркомании среди населения республики — за последние пять лет число наркозависимых уменьшилось на 391 человек или 5,4%.

Из общего количества зарегистрированных наркоманов на Согдийскую область приходится 1108 человек (16,1%), на Хатлонскую область — 1269 человек (18,4%), на Горно-Бадахшанскую автономную область — 714 человек (10,4%), на районы республиканского подчинения — 1194 человека (17,3%) и на город Душанбе — 2603 человека (37,8%). Тревожным является уровень наркомании в ГБАО, Душанбе и областных центрах.

В то же время, вопреки мировой тенденции омоложения наркомании, в Таджикистане возрастная структура наркозависимости имеет свои особенности. Доля наркозависимых лиц в возрасте 18-34 лет составляет 1484 человека или 21,5%, в возрасте 35-59 лет — 5325 человек или 77,3%. В этом процессе наряду со старением наркомании снизились показатели первичной заболеваемости, что свидетельствует о стабильном снижении распространения наркомании.

Профилактика наркомании является неотъемлемой частью обширного комплекса мер, проводимого АКН в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Основной задачей государственной политики в области снижения спроса на наркотики является профилактика наркопотребления среди различных слоев населения. Важнейшими факторами в достижении эффективных результатов в этом вопросе выступают планомерность, системность организации и сотрудничество в проведении антинаркотических профилактических мероприятий. Ежегодно в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня) агентством проводятся массовые антинаркотические мероприятия. В сотрудничестве с местными органами исполнительной власти в городах и районах страны в честь этого Международного дня проводятся конкурсы рисунка на асфальте, на лучшее сочинение, викторины и спортивные соревнования. При проведении такого рода акций агентством привлекаются различные государственные ведомства, международные организации и общественные структуры.

— Посол Афганистана в Российской Федерации Абдулкаюм Кучи в преддверии празднования 99-й годовщины независимости Афганистана провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил журналистам, что "международная мафия действует и в Таджикистане, и в других государствах Центральной Азии, Иране, Пакистане". Что вы можете ответить на обвинение афганского дипломата?

— АКН при президенте Таджикистана распространило официальное заявление, в котором опровергает высказывания посла Афганистана в России Абдулкаюма Кучи о том, что в Таджикистане якобы существует наркомафия.

Бесспорно, Таджикистан имеет протяженную границу с Афганистаном — одним из основных производителей наркотических средств в мире, поэтому Республика Таджикистан установила надежный барьер на пути транспортировки наркотиков. Правительством страны приняты необходимые меры по укреплению госграницы, ежегодно соответствующими органами Таджикистана изымается от 4 до 7 тонн наркотиков, произведенных в Афганистане, что значительно превышает количество наркотиков, изъятых в других странах, расположенных на северном маршруте транспортировки наркотиков.

АКН отмечает, что за последние два года ни один гражданин Таджикистана не был задержан на территории Афганистана по обвинению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Напротив, за этот период наблюдается рост количества задержаний граждан Афганистана на территории Таджикистана, а также увеличение объема изъятых у них наркотиков.

В рамках усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействие преступным наркогруппам было названо приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов. Выявляются преступные группы, занимающиеся транспортировкой наркотиков, их деятельность пресекается. Только за последние полтора года пресечена деятельность свыше 16 преступных наркогрупп.

За два последних года за пределами страны не зарегистрировано ни одного факта незаконного оборота наркотиков, при транспортировке которых из Таджикистана использовался воздушный и железнодорожный транспорт. Также количество задержаний граждан Таджикистана за рубежом, в том числе в соседних странах и России, сократилось на 36 %.

В результате мер, принятых правительством, и в том числе правоохранительными органами Таджикистана через северный маршрут, транспортируется небольшая часть наркотиков, производимых в Афганистане — 10%. Остальная часть — 90 % наркотиков афганского производства — переправляется по другим маршрутам.

Система государственности и деятельность правоохранительных органов Таджикистана налажена четко и эффективно, что не позволяет существованию и деятельности никакой "мафии в Таджикистане".

— 19 лет назад был подписан протокол между президентом Таджикистана и замгенерального секретаря ООН о создании Агентства по контролю за наркотиками, непосредственно подчиняющегося главе государства, расскажите о ваших достижениях за эти годы.

— За годы функционирования агентством проделана определенная работа — зарегистрировано 2802 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 1680 — преступления, связанные со сбытом, и 303 — с контрабандой наркотиков. Сотрудниками агентства из незаконного оборота изъято более 17,8 тонны наркотических средств, в том числе 5,62 тонны героина.

АКН совместно с правоохранительными органами СНГ, Афганистана и Китая провели 350 операций и изъяли 25,44 тонны наркотических средств. Из общего числа операций 40 проведено с Россией (изъято 627,5 килограмма наркотиков), 28 — с Киргизией (изъято 393,82 килограмма наркотиков), 7 — с Казахстаном (изъято 426,25 килограмма), 3 — с Китаем (изъято около 6 килограммов наркотиков).

За период с 2004 по 2018 годы в результате сотрудничества агентства с правоохранительными органами Афганистана было проведено 273 совместных операции, в ходе которых изъято 24 тонны наркотиков, из них героина — 2,225 тонны, опия- 19,84 тонны. Также изымались прекурсоры, оружие и боеприпасы.

В северо-восточных провинциях Афганистана выявлено и уничтожено 53 лаборатории по производству героина. За причастность к незаконному обороту наркотиков задержан 351 гражданин Афганистана.

Проведено 299 совместных операций с правоохранительными органами и силовыми структурами республики, изъято 4,64 тонны наркотиков, из которых 1,538 тонны составляет героин.

Проведено 4524 проверки правил законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в учреждениях здравоохранения, промышленных предприятиях, коммерческих фирмах, по результатам которых возбуждено 33 уголовных дела и внесено 244 представления об устранении выявленных недостатков.

АКН подписаны 21 межведомственных соглашений о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с соответствующими правоохранительными органами и специальными службами Афганистана, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Узбекистана и Украины.

Агентством была разработана и подготовлена Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы, утвержденная президентом Эмомали Рахмоном.

С момента создания агентства были открыты и по настоящее время функционируют кинологический и учебный центры. Также, с учетом наркоситуации в отдельных регионах республики, по предложению агентства и поддержке правительства страны и государств-доноров были созданы новые межрайонные и районные отделы агентства в городах и районах республики, в том числе в Мургабе, Ишкашиме, Дарвазе, Ляхше, Исфаре, Турсунзаде, Истравшане и Фархоре, где были построены административные здания.

— Каков уровень сотрудничества с Россией после ликвидации ФСКН?

— После упразднения Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН РФ) и присоединения подразделений данной службы к МВД, с апреля 2016 года по 2017 год в рамках сотрудничества АКН Таджикистана и МВД РФ была проделана значительная работа по реализации соглашения в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2015-2017 годы.

Для развития сотрудничества, особенно в области организации оперативно-розыскной и следственной деятельности, а также для своевременного обмена информацией при МВД РФ было создано представительство АКН.

Также при финансовой поддержке МВД России в 2016-2017 годах для укрепления оперативного потенциала агентства было куплено и реконструировано здание для межрайонного отдела агентства в городе Турсунзаде, отремонтированы здания управления АКН по Хатлонской области и отдела оперативной службы в Согдийской области, помещения информационно-аналитического отдела АКН. В городе Истаравшан Согдийской области для создания межрайонного отдела агентства было приобретено новое современное здание.

В рамках этого соглашения для подготовки специалистов правоохранительной области в Сибирский юридический институт МВД России в Красноярск ежегодно направляется определенное количество учащихся. В настоящее время там обучаются 17 студентов из Таджикистана.

В соответствии с соглашением, сотрудникам агентства, имеющим положительные показатели, была выделена определенная сумма в качестве дополнительного материального стимулирования, АКН обеспечивалось транспортом и современной специальной техникой, запасными частями к служебным автомобилям, различными видами экипировки для сотрудников. Отдельные и совместные мероприятия поддерживались материально, налажен обмен информацией и оперативными сведениями. Также произведен частичный ремонт здания центрального аппарата агентства.

АКН Таджикистана постоянно проводятся совместные операции с МВД РФ на территории России и Таджикистана, в результате которых выявляются преступные группы и пресекается их деятельность.

Для укрепления двустороннего сотрудничества подготовлен проект соглашения между АКН Таджикистан и МВД РФ "Об оказании содействия Агентству по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2018-2020 годы", который в настоящее время находится на рассмотрении сторон.