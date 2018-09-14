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Интервью

Западные СМИ требуют Петрова и Боширова: почему им плевать на Скрипалей

(обновлено: 11:08 14.09.2018)
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© RTАлександр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой СимоньянАлександр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян
© RT

Владимир Корнилов

"Вы все врете!" — вот, если коротко, первая реакция западных политиков, аналитиков и журналистов на высказывания Руслана Боширова и Александра Петрова, объявленных на Западе "офицерами ГРУ", которые якобы отравили Скрипалей. Причем кричать об этом начали еще до интервью. К примеру, американский журналист Том Роган (тот самый, против которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за призыв взорвать Крымский мост на страницах Washington Examiner написал, что "офицеры ГРУ" обязательно будут лгать за сутки до того, как Боширова и Петрова показали в телеэфире. Спрашивается: зачем надо было целую неделю требовать от России предъявления миру "отравителей", если слушать их все равно априори никто не собирался?

Россияне Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян. 13 сентября 2018
© RT
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Интервью Маргариты Симоньян с "подозреваемыми" в отравлении Скрипалей
Нет, нельзя сказать, что все сведения, озвученные "странной парой", выглядят достоверными. И Маргарита Симоньян, интервьюировавшая "отравителей", выразила явный скептицизм к некоторым их словам (хорошо бы британские журналисты были бы столь же скептичны в отношении официальной версии отравления Скрипалей и сделали такое же интервью с Юлией Скрипаль вместо того заученного монолога, который был показан на британском ТВ).

Но британские СМИ до журналистики не опускаются. Вся их критики свелась к издевкам по поводу того, что российские парни поехали смотреть собор в Солсбери. В самом деле, как туристы могут интересоваться одной из главных туристических достопримечательностей Британии, которую посещает полмиллиона человек в год?.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСобор Девы Марии в английском городе Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Собор Девы Марии в английском городе Солсбери

Не знаю, выглядит ли эта пара любителями "британской готики", но они ведь неслучайно подчеркнули то, что видели в соборе Солсбери много русскоязычных туристов.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
Не только собор: что еще могли бы увидеть Петров и Боширов в Солсбери
Различные западные голоса цитируют "специалистов", доказывающих "ложь отравителей": они явно не могут говорить правду, поскольку нельзя посетить Солсбери, не посетив знаменитый Стоунхендж (Петров и Боширов, правда, сообщили, что планировали посетить его, но 3 марта Стоунхендж был закрыт для туристов из-за сильного снегопада). Однако желания хотя бы полностью прочесть комментируемые ими тексты у аналитиков нет.

Только ленивый не высказался по поводу погоды в Солсбери. Московский корреспондент Financial Times Макс Седдон заявил: "Самое смешное утверждение — о том, что эти русские уехали раньше из-за плохой погоды — в Южной Англии в марте!". Продемонстрировал фото Петрова и Боширова, идущих по бесснежному Солсбери, и спросил: "Где грязная жижа на этой фотографии?"  (в действительности фотография сделана 4 марта, когда уже лил дождь, а снег растаял, о чем "отравители" упомянули в интервью).

© Фото : Metroplitan PoliceПерейти в фотобанкАлександр Петров и Руслан Боширов на стоп-кадре записи камеры видеонаблюдения
© Фото : Metroplitan Police
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Александр Петров и Руслан Боширов на стоп-кадре записи камеры видеонаблюдения

Многих аналитиков вообще поразило, как русский человек может испугаться снега.

Ну и так далее.

Здание МИД Великобритании. Архивное фото
© Фото : Public domain
МИД Британии посчитал интервью Петрова и Боширова лживым
И, наконец, самое любопытное. Сейчас западные журналисты дружно обратились с требованием допустить их к Боширову и Петрову. А известный кремленолог Марк Галеотти призвал допустить к ним и британских следователей.

Остается только еще раз удивиться их дисциплинированности. Почему-то не слышно призывов допустить журналистов и российских следователей к Скрипалям. А ведь это дало бы гораздо больше ответов на вопросы, которые так мучают западное общество.

Но свободолюбивая пресса молчит.

 

 

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