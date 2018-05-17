СК возбудил дело против призвавшего взорвать Крымский мост журналиста

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело на американского журналиста Тома Рогана, который в своей статье призвал Украину взорвать Крымский мост.

По данным следствия, в ней "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Эксперты проведут комплексный психолого-лингвистический анализ статьи. Следственный комитет также установит все обстоятельства преступления.

"Прыжок в пустой бассейн"

В Кремле уже прокомментировали колонку журналиста, назвав ее безумием.

"Это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На статью американского журналиста также отреагировали в обеих палатах парламента.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сравнил предложение взорвать Крымский мост с прыжком в пустой бассейн: после него следует некролог. По словам парламентария, на глазах происходит попытка объединения дремучего невежества из США и Украины.

Американский автор "видел море с берега, а корабль на картинке", добавил депутат.

Член Совета Федерации Игорь Морозов, в свою очередь, назвал подобное заявление террористическим и призвал правоохранительные органы отреагировать.

"Не стоит питать иллюзий"

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал статью подстрекательской. По его мнению, настраивать Украину в нынешних условиях на какой-то серьезный конфликт могут люди безответственные, нарушающие основы журналистики, а самое главное, не понимающие, что в любой мировой бойне не удастся уцелеть никакой газете, чтобы она ни писала.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, в свою очередь, что такие публикации — не только выражение взглядов тех или иных журналистов.

По его словам, подобного рода публикации уже давно не удивляют. Он считает, что при желании всегда можно найти "экспертов", которые испытывают животную ненависть к России.

"Статей и комментариев подобного рода полно, и не стоит питать иллюзий: в обозримом будущем этот поток не прекратится", — сказал политолог.

На публикацию также бурно отреагировали в социальных сетях. В частности, журналиста сравнили с нацистами, а его статью назвали "самой глупой за последнее время".

О чем говорится в статье

В Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина "должна взорвать элементы Крымского моста". По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — поток автотранспорта запущен 16 мая.

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