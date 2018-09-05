Морозов: реформировать экономику необходимо, развивая все области жизни

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в интервью РИА-Новости рассказал о новых проектах в сфере ветроэнергетики, о прорывах в экономике, перспективах социально-экономического развития, об амбициозных целях и задачах, которые ставит перед собой регион…

— Сергей Иванович, на днях в регионе получил продолжение один из самых амбициозных проектов в России — создание сети ветропарков. Насколько, по-вашему, это событие значимо для Ульяновской области?

— Если бы десять лет назад мне сказали, что мы в Ульяновске будем получать энергию из ветра, я бы покрутил пальцем у виска и спросил: "Вы точно про Ульяновскую область говорите?". Нам нужно было восстанавливать заводы, которые почти "лежали" без заказов, строить дороги, горячая вода в квартирах была праздником, газ во многих селах — как "лампочка Ильича" в 1920 году. То, что сейчас происходит, уникальное событие не только для нас, но и для всей России. Мы построили первый в стране ветропарк и первыми приступили к локализации компонентов для этой большой индустрии. За плечами четыре года упорной работы.

Что происходит сейчас? Строятся ветропарки. Первый оптовый парк финской компании "Фортум" мощностью 35 мегаватт уже построен и даёт энергию в общую энергетическую сеть региона. Я подчеркну, это дополнительный источник электроэнергии, который не наносит вреда окружающей среде. В июле этого года "Фортум" и "РОСНАНО" приступили к строительству второго ветропарка уже большего объёма — на 50 мегаватт. Общая стоимость проекта превышает пять миллиардов рублей.

На днях крупнейший производитель лопастей для ветроустановок — "Вестас" — принял решение локализовать производство в Ульяновской области. Объём инвестиций компании "Вестас" составит более миллиарда рублей. До конца года будет создано более 200 высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона, для выпускников средних и высших учебных заведений. Реконструкция корпуса начнется осенью, сейчас ведутся подготовительные работы. Запустить производство и ввести в эксплуатацию завод инвестор планирует в первой половине 2019 года.

Сейчас руководство компании "Вестас" набирает персонал, а также развивает сотрудничество с Ульяновским государственным техническим университетом (УлГТУ) для совместной подготовки кадров. Для этих целей компания арендует производственный корпус на территории Наноцентра под свой учебный центр. Востребован и высококвалифицированный персонал: начальники участков, смен, технологи и рабочие — специалисты по выкладке материалов, инфузии, финальной обработке, шлифовке, балансировке. На сегодня трудоустроено около 90 человек, они приступают к обучению, чтобы отработать производственные процессы еще до запуска строящегося предприятия по выпуску лопастей.

Сделали много, а в планах — еще несколько ветропарков и производств всех необходимых компонентов. Уверен, с такими партнерами, как у нас, все цели достижимы.

— Полпред президента в ПФО Михаил Бабич о развитии Ульяновской области сказал так: "Из убыточного, дотационного региона за несколько лет сделали "экономическую конфетку". Что пришлось сделать, чтобы переломить ситуацию?

— Наверное, рискнуть. Осознание пришло 14 лет назад: или мы формируем базу для прорыва, или нас просто не будет как самостоятельного региона. Как раз в то время шли упорные разговоры о присоединении области к более сильным на тот момент Самаре или Татарстану. Мы выбрали первый вариант. Началось активное развитие Ульяновской области — на фундаменте высокотехнологичной экономики, современной и эффективной. Символом тех перемен стал наш Президентский мост — гордость ульяновцев.

Сейчас мы ставим не менее амбициозные задачи и поднимаем планку все выше. Вот, например, в 2011 году на ближайшие пять лет мы планировали рост в полтора раз валового регионального продукта, объёма промышленного производства и сельского хозяйства, инвестиций. В итоге мы не просто выполнили программу-максимум, но и перевыполнили ее. Валовой региональный продукт за пять лет вырос со 178 до 328 миллиардов рублей. Это гораздо больше, чем в полтора раза, — мы почти удвоили ВРП. Объём промышленного производства за последние семь лет увеличился более чем в два раза: было 141 миллиардов рублей — стало 297.

Индекс промпроизводства Ульяновской области по итогам 2017 года на 6,7% превысил показатели 2016 года. Мы заняли хорошую позицию среди регионов Приволжского федерального округа — второе место. Впервые за 20 лет.

Самолеты, автомобили, станки, технологии…

— В каких отраслях промышленности Ульяновская область преуспевает?

— Мы строим новые самолеты, автомобили, станки, разрабатываем новые технологии и научные производства. За последние 10-11 лет мы не просто спасли наши традиционные предприятия — УАЗ, Авиастар, но и создали условия для появления новых компаний. Например, наш флагманский проект — промзона "Заволжье". Сейчас там располагается уже двенадцать, с нуля выстроенных заводов! Они уже выпускают продукцию и перечисляют налоги в бюджет. Работает там 3,5 тысячи человек, а в дальнейшем будет свыше шести тысяч.

Начиная с 2005 года, мы строили заводы и фабрики, в итоге ульяновцы, жители городов и сел, открыли более 150 новых заводов, модернизированных предприятий и производственных площадок. Эти названия сегодня у всех на слуху: Таката, Шэффлер, Немак, Мартур, Бриджстоун, ДМГ Мори, Марс.

Общий объём инвестиций в 2015 году по сравнению с 2010 годом вырос почти в два раза. За это время в области реализовано около 180 проектов с объемом инвестиций в 400 миллиардов рублей. Но мы не можем позволить себе расслабиться. У нас нет ни нефти, ни газа, ни других востребованных ресурсов, но мы смогли выстроить эффективную политику, направленную на стимулирование развития региональной экономики. И могу вас заверить, в Ульяновской области создан благоприятный инвестиционный климат и инфраструктурные условия для резидентов, а также комфортная среда для инвесторов.

— А что с сельским хозяйством?

— За четыре года объем сельхозпродукции вырос с 28 до 45 миллиардов рублей, а это почти вдвое. Мы вошли в тройку лидеров ПФО по урожайности зерновых культур. В этом году мы планируем собрать не менее миллиона тонн зерна с общей посевной площади 1 миллион 25 тысяч гектаров. Таких показателей у нас не было очень давно. Мы вовлекли в оборот более 200 тысяч гектаров заброшенных земель.

— Что вы считаете своим главным достижением на сегодняшний день?

— Как губернатора?.. Пожалуй, наш вклад в человека. Развитие личного потенциала, создание комфортной среды проживания людей. Это и есть наша цель. Для этого мы привлекаем инвестиции и развиваем деловой климат. И я рад, что ульяновцы видят перспективу в жизни, знают, что регион и государство их поддержит, и не боятся строить планы на будущее здесь, в Ульяновской области.

Возьмем строительную отрасль — важнейшее стратегическое направление социально-экономического развития. В период с 2012 по 2017 год в области построено почти пять миллионов квадратных метров жилой площади, а объёмы жилищного строительства выросли за этот период более чем в два раза. К концу 2018 года объём строительства жилья по планам составит 980 тысяч квадратных метров площади. В нашем регионе цены на первичном рынке жилья — одни из самых низких в ПФО, средняя составляет 38,8 тысяч рублей, а на вторичном рынке — 42,1 тысячи.

Модернизация энергокомплекса региона — тоже достижение, а это все сетевое хозяйство, значительная часть систем жизнеобеспечения, ЖКХ. За пять лет газ проведен в 65 населенных пунктов, газифицировано более 25 тысяч домовладений. Для этого построено более тысячи километров газопроводов.

Доступность дошкольного образования… Одна из самых острых проблем еще с советских времен. За последнее время у нас построено десять новых зданий, возвращено в действующую сеть более 45 объектов, открыто дополнительно более 400 детсадовских групп.

Мы провели самые масштабные за всю новейшую историю региона ремонтные работы в учреждениях здравоохранения. И не только в областном центре, но и во всех муниципальных образованиях области. Построили десятки новых объектов, переоснастили абсолютное большинство больниц. Запущен крупнейший перинатальный центр — один из самых современных в ПФО. С марта 2018 года в нем появилось на свет уже более тысячи детей. Здесь сосредоточены самые передовые и высокотехнологичные виды медицинской помощи, что позволит нам значительно сократить уровень младенческой смертности. За 10 лет этот показатель сокращен в области в два раза.

Культура развивается. У нас проходят такие события, как Международный культурный форум, Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой "От всей души", Международный музыкальный фестиваль "Мир. Эпоха. Имена", "Пластовская осень". Посещаемость театров и филармонии выросла в два раза по сравнению с 2005 годом. Консолидированы творческие, научные и музейные сообщества.

Реформировать экономику необходимо, развивая все области жизни, опираясь на инновации, знания и творческий потенциал человека. Важно все: строительство и ремонт дорог, производство, сельское хозяйство, медицина, образование, культура, экология. Да просто благоустройство дворов и создание зеленых зон! Все вместе делает наш регион лучше, а это наша главная цель.

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